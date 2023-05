Keeper Security annonce un investissement minoritaire en capital de croissance de Summit Partners

mai 2023 par Marc Jacob

Keeper Security annonce que la société mondiale de capital de croissance Summit Partners a réalisé un investissement minoritaire important dans la société. Grâce à cet investissement, Len Ferrington, directeur général de Summit Partners, se joindra au conseil d’administration de Keeper Security. La synergie entre Keeper, Summit et l’investisseur actuel Insight Partners permettra d’accélérer l’innovation en matière de produits et de catalyser l’expansion stratégique de la société en tant que leader de la cybersécurité dans les secteurs public et privé.

Keeper a connu une forte croissance de ses activités mondiales depuis sa dernière levée de fonds en août 2020. La société a ajouté plusieurs centaines de nouveaux employés, acquis le fournisseur d’accès réseau à distance Glyptodon, élargi ses certifications industrielles pour inclure l’obtention de l’autorisation FedRAMP et StateRAMP, ouvert de nouveaux centres de données en Australie, au Canada et au Japon, et élargi son écosystème de partenaires dans les régions NorAm, EMEA et APAC. Keeper a doublé son chiffre d’affaires tout en maintenant de fortes marges brutes et a poursuivi sa trajectoire, le premier trimestre 2023 marquant le trimestre le plus solide jamais enregistré par la société. Ce dernier investissement accélérera la croissance de Keeper et consolidera la position de la société en tant que novateur dans la gestion des mots de passe d’entreprise, la gestion des secrets, la gestion des connexions privilégiées et la gestion des accès privilégiés.

Keeper a été cofondé en 2011 par le CEO Darren Guccione et le CTO Craig Lurey en tant que gestionnaire de mots de passe pour les appareils mobiles. Depuis, l’entreprise a développé une plateforme de cybersécurité robuste en se concentrant sur la satisfaction des besoins critiques non satisfaits du marché de la gestion des identités et des accès, qui connaît une croissance rapide. Aujourd’hui, les solutions de Keeper comprennent une suite complète d’offres primées pour les particuliers et les entreprises en matière de gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées, ainsi que des différenciateurs tels que la surveillance du dark web, le stockage sécurisé des fichiers, l’intégration de la signature unique, les rapports de conformité et l’enregistrement détaillé des événements. La société offre ses services à des organisations de toutes tailles, des petits bureaux à domicile aux entreprises multinationales, en passant par les plus grandes organisations du secteur public. Les entreprises choisissent Keeper en raison de sa solide architecture de sécurité, de sa capacité à prendre en charge l’authentification fédérée et sans mot de passe avec n’importe quel fournisseur d’identité, de son intégration transparente dans les environnements sur site, en cloud ou hybrides, et de sa facilité d’utilisation sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Sa dernière offre, KeeperPAM™, fournit une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) de nouvelle génération qui perturbe le marché traditionnel de la PAM. KeeperPAM offre une gestion des mots de passe, des secrets et des connexions privilégiées de niveau entreprise au sein d’une plateforme SaaS unifiée, rentable, facile à utiliser et simple à déployer. KeeperPAM permet un accès au moindre privilège avec une sécurité Zero Trust et Zero Knowledge. La solution de cybersécurité brevetée de Keeper est conçue pour permettre une visibilité, une sécurité, un contrôle et des rapports complets pour chaque utilisateur privilégié sur chaque appareil au sein d’une organisation.

Keeper s’engage à maintenir les normes de sécurité les plus élevées par le biais de tests et d’audits continus. Keeper détient les certifications SOC 2 et ISO 27001 les plus anciennes de l’industrie. Keeper est conforme au GDPR et au CCPA, certifié PCI DSS, autorisé par FedRAMP et StateRAMP, et certifié par TrustArc pour la confidentialité en ligne. L’entreprise est régulièrement classée comme ayant la plateforme de gestion de mots de passe la mieux notée du marché. Keeper a une note de 4,9 étoiles sur 5 sur l’App Store et de 4,6 étoiles sur 5 sur Google Play, avec plus de 250 000 critiques combinées.