Karine Garcini nommée Directrice Générale de Fujitsu France

décembre 2022 par Marc Jacob

Karine Garcini débute sa carrière en 1998 et a occupé depuis différents postes de management dans l’industrie IT et Telecom, tant en France et en Europe qu’au niveau international. Ces 4 dernières années, Karine Garcini avait rejoint Microsoft France en qualité de Head of Business Applications (CRM et F&O Power Platform, Power Apps, Power automate – RPA) où elle a fortement contribué à transformer et à assurer le développement de cette entité.

Karine Garcini est titulaire d’un Deug LEA, d’un Master 1 Entreprises & Territoires et d’un Master 2 en Management obtenue à l’École nationale des Ponts et Chaussée en 1997.

Mère de 3 enfants, Karine Garcini est également impliquée dans des associations visant à réduire la fracture numérique ainsi que l’aide à porter aux femmes isolées.

Forte de 24 ans d’expérience dans le secteur de l’IT, Karine Garcini rejoint les équipes de Fujitsu France.