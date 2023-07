Juniper et BT Group annoncent un partenariat stratégique

juillet 2023 par Marc Jacob

Juniper Networks annonce sa collaboration avec BT Group dans le cadre de son projet de transformation vers une infrastructure cloud centralisée et évolutive, mais aussi automatisée et robuste pour accompagner tant les clients professionnels que le grand public.

Avec cette offre BT Network Cloud, diverses applications réseau haut débit, fixe ou mobile, sont prises en charge sur une plateforme unique. L’apport de Juniper se traduit alors par la capacité à réduire les besoins en espace et en énergie, favorisant une infrastructure plus durable pour BT Network Cloud et lui permettant de gérer efficacement des applications clés centrées sur le réseau.

De plus, la solution performante conçue par Juniper pour BT Network Cloud garantit une extrême robustesse et des performances optimales pour les applications clés du groupe, déployées sur une large base d’utilisateurs à travers plusieurs sites du Royaume-Uni. Cette infrastructure soutient également le déploiement de la 5G par le fournisseur et lui permet de répondre à la demande croissante de numérisation.

Grâce à Juniper, BT a respecté les délais de son projet mené avec succès et a veillé à ce que les objectifs ambitieux en matière de niveau de service, de disponibilité et de performance des applications soient pleinement atteints. Ci-dessous quelques éléments marquants de ce partenariat :

• BT fait appel à Juniper pour ses solutions SDN, de switching et de pare-feu pour son réseau cloud.

• Les commutateurs Juniper QFX Series fournissent la structure haute performance et haute disponibilité nécessaire pour prendre en charge le BT Network Cloud, qui est rapidement devenu la plus grande infrastructure cloud basée sur des conteneurs du monde, et qui continue de se développer.

• Les datacenters de BT contiennent plus de 1 000 commutateurs Juniper QFX Series et 2 000 vRouters Juniper.

• Les pare-feu virtuels vSRX de Juniper protègent et sécurisent le trafic du datacenter, et vSRX fournit également une capacité de traduction d’adresses réseau.