Jeux P2E, escroqueries aux œuvres de bienfaisance et deepfakes vocaux : ce que 2024 réserve au grand public

novembre 2023 par Kaspersky

Dans le cadre du Kaspersky Security Bulletin (KSB), les experts en cybersécurité de la société présentent leurs prévisions détaillées pour l’année 2024, portant aujourd’hui sur les menaces auxquelles les consommateurs pourraient être confrontés au cours de l’année à venir. Les prévisions pour 2024 font état d’un large éventail de défis, où les cybercriminels vont de plus en plus tirer profit des sujets tendances et des outils fournis par les technologies de pointe.

Augmentation des escroqueries aux œuvres de bienfaisance

Selon l’ONU, l’année 2023 a enregistré le plus grand nombre de conflits violents dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce climat conflictuel, combiné aux conséquences à long terme de la pandémie et des catastrophes climatiques en cours, a créé un environnement propice aux escroqueries aux œuvres caritatives. En 2024, nous nous attendons à une augmentation notable de ce type d’arnaques, qui visent à exploiter les répercussions de ces nombreuses crises mondiales.

Les jeux P2E sous les projecteurs des cybercriminels

Avec des investissements financiers substantiels et l’attrait des gains dans les jeux P2E (play to earn, littéralement joue pour gagner de l’argent), il faut s’attendre à ce que les cybercriminels intensifient leur exploitation des opportunités offertes par ce secteur. L’augmentation récente de la valeur du bitcoin et la promesse d’argent facile via ces jeux en font une cible particulièrement attrayante.

Les "deepfakes" vocaux se multiplient

Alors que les images et photos reproduites par l’IA deviennent de plus en plus courantes, la progression des imitations vocales s’accélère. Le lancement récent de l’API Text-to-Speech (TTS) d’OpenAI, avec ses capacités avancées de génération de voix semblables à celle d’un être humain, met en évidence les progrès significatifs de la technologie de génération de voix artificielle. Si ces innovations marquent un bond en avant, elles présentent également des possibilités d’utilisation abusive. Les cybercriminels pourraient exploiter ces technologies, de plus en plus accessibles, pour créer des contenus trompeurs plus convaincants, ce qui accroîtrait les risques associés aux technologies deepfake.

Segmentation d’’internet et essor des services VPN

Outre la protection de la vie privée des utilisateurs, les VPN jouent un rôle crucial dans la lutte contre des problèmes tels que la segmentation d’internet et le géofencing des sites web, qui sont souvent le résultat de changements géopolitiques. Ces pratiques imposent des restrictions d’accès à l’information basées sur la localisation, mais en utilisant certains clients VPN, les utilisateurs peuvent contourner ces barrières, ce qui leur permet d’accéder à un plus large éventail d’informations. Compte tenu de ces capacités et des préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée et d’accès à l’information, la demande mondiale de solutions VPN devrait augmenter de manière significative au cours de l’année à venir.

Les pirates s’attaquent au cinéma

A l’approche de la sortie de films à succès tels que Dune 2, Deadpool 3, Joker 2, Gladiator 2 et Avatar 3, les arnaques devraient se multiplier. La grève des acteurs peut conduire à la fuite de nouveaux films sur le web, créant ainsi un terrain favorable au développement de nombreuses pages de phishing, promettant aux internautes un accès exclusif à ces films en avant-première.

Au-delà du cinéma, si GTA VI fait ses débuts en 2024, ce sera sans doute l’événement de l’année en matière de jeux. Le fait que le jeu inclut notamment une monnaie in-game va attirer les escroqueries. Les stratagèmes classiques impliquant des clés de précommande à des prix alléchants devraient refaire surface alors que la communauté des joueurs attend cette sortie avec impatience.

"Dans nos prévisions sur les menaces pesant sur le grand public en 2024, nous donnons un aperçu des cyber-risques auxquels ils pourraient potentiellement être exposés. Le paysage des arnaques en ligne est dynamique, les cybercriminels élaborant sans cesse de nouveaux stratagèmes. Restez vigilants, car de nouvelles tactiques peuvent émerger, et le maintien d’une position de prudence proactive reste votre meilleure défense contre ces menaces en constante évolution", commente Anna Larkina, experte en sécurité et en confidentialité chez Kaspersky.

Pour rester en sécurité, les experts de Kaspersky font les recommandations suivantes :

– Renseignez-vous : restez informé des dernières menaces et escroqueries en ligne. La connaissance est un puissant moyen de défense contre les cyberattaques.

– Méfiez-vous des escroqueries par hameçonnage tels que les courriels, messages ou sites web suspects proposant des offres exclusives ou des cadeaux. Vérifiez l’authenticité de la source avant de communiquer des informations personnelles ou d’effectuer des transactions en ligne.

– Utilisez des solutions de sécurité fiables, telle que Kaspersky Premium, qui identifie les pièces jointes malveillantes et bloque les sites de phishing.

– Soyez prudent lorsque vous communiquez des informations personnelles en ligne, en particulier des informations sensibles telles que votre adresse, votre numéro de téléphone ou vos informations financières. Ne partagez ces informations que sur des plateformes fiables et sécurisées.

– Faites confiance à des sources fiables, sites web officiels, aux détaillants autorisés et aux sources dignes de confiance pour acheter des marchandises, accéder à du contenu ou obtenir des informations sur les films. Évitez les sources non officielles ou suspectes qui pourraient tenter d’exploiter votre enthousiasme.