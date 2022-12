Ivanti nomme Michelle Hodges et John Beuchert pour mener la stratégie de distribution

décembre 2022 par Marc Jacob

Ivanti annonce la nomination de Michelle W. Hodges comme Senior Vice President Global Channels and Alliances, et de John Beuchert comme Vice President Global Partner Programs and Strategy. M. Beuchert et Mme Hodges ont rejoint Ivanti pour mener la stratégie de distribution et accélérer la croissance, en permettant aux partenaires d’exploiter pleinement toute la variété de fonctionnalités offertes par les solutions Ivanti Neurons.

Mme Hodges a été en charge pour plusieurs entreprises de l’expansion à l’internationale, à la fois pour les stratégies opérationnelles et les stratégies de mise sur le marché. Plus récemment, Mme Hodges était responsable des activités de distribution chez GitLab, au moment de son introduction en bourse. Sa compréhension unique de la façon dont les voies d’accès indirectes au marché contribuent à l’efficacité opérationnelle globale, la croissance des revenus et la valeur client s’est forgée grâce à ses collaborations pour des entreprises comme

Microsoft, VMWare et Business Objects ; en créant des canaux, des services et des opportunités d’alliance à l’échelle mondiale. Elle possède un M.B.A. en gestion internationale et un M.A. en politique internationale du Monterey Institute of International Studies, ainsi qu’un B.A. en littérature française et philosophie du Whittier College.

M. Beuchert est un responsable channel chevronné qui a généré une croissance des ventes à deux chiffres, en établissant des relations productives autour d’une stratégie de distribution mondiale, d’analyses et de programmes incitatifs, avec une solide expérience SaaS et Fortune 500. Récemment, il était responsable mondial des programmes de partenariat et des opérations pour Freshworks. Il a aussi occupé des postes de direction de la distribution pour des marques comme Citrix, CA, Veritas et Symantec. M. Beuchert est titulaire d’un MBA en commerce et entrepreneuriat du Westminster College, et d’un BSEE en génie électrique de l’Université Central Florida.

Ivanti Partner Program a été conçu avec la conviction solide que nous sommes meilleurs ensemble. Les partenaires Ivanti bénéficient d’un accès exclusif aux ressources, outils et connexions nécessaires pour développer leur entreprise. Ivanti augmente constamment son investissement dans ses partenariats, en proposant plus d’avantages et de support via son programme de partenariat. Ivanti offre à ses partenaires une opportunité unique de développer rapidement leur activité, car nous fournissons des solutions leaders du marché à des clients de toutes tailles partout dans le monde.