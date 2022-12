Ingrid Söllner, TEHTRIS : "Seien Sie auf das Unvorhersehbare vorbereitet!"

Dezember 2022 von Yelena Jangwa-Nedelec, Global Security Mag

Global Security Mag: Wie gehen Sie den deutschen Markt an?

Ingrid Söllner: Seit nunmehr über 10 Jahren trägt TEHTRIS mit der TEHTRIS XDR-Plattform, die eine Echtzeit-Erkennung und -Beseitigung von unbekannten Cyber-Bedrohungen ohne menschliches Zutun ermöglicht, zum weltweiten Cyber-Frieden bei. Um auch auf dem deutschen Markt eien Beitrag zu leisten, wurde in diesem Jahr als erster Schritt die erste deutsche Niederlassung in Frankfurt (Main) gegründet. Das Team wird aufgebaut und wächst stetig weiter. Olaf Müller-Haberland kam im Mai 2022 zu TEHTRIS, um die Verantwortung als Head of Sales and Services zu übernehmen. Thomas Brandt ist ihm als Pre Sales beigetreten, Nico Rieger als Sales, Marco Puziak als Channel Manager und Marvin Schwerter ist für die Marketingkoordination zuständig.

Wir möchten nicht nur Teil des deutschen Marktes sein, sondern auch das deutsche Eco-System integrieren, um eine vollständige Immersion zu erreichen. Zu diesem Zweck sind wir dieses Jahr dem deutschen Verband Teletrust beigetreten und haben gleichzeitig das Label SecurITy made in Europe erhalten. Diese Anerkennung verstärkt die bereits erhaltenen Anerkennungen wie das Label Cybersecurity Made in Europe, die Zertifizierung nach ISO 27001 oder auch die Anerkennung als "repräsentativer Anbieter im Market Guide for Extended Detection and Response 2021" von Gartner.

Als europäischer Hersteller wird unsere Lösung TEHTRIS XDR Platform in der zuverlässigen, reversiblen Cloud von OVHcloud in Frankreich und Deutschland gehostet, wodurch der Schutz der Daten und die Einhaltung der europäischen Vorschriften gewährleistet werden. Durch die Partnerschaft mit OVH werden unsere Produkte einheitlich in dieser souveränen und leistungsstarken Plattform zur Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zusammengefasst. Dadurch können unsere Kunden sicher sein, dass ihre Daten die Europäische Union niemals verlassen werden und ihre Integrität garantiert ist.

Um den deutschen Markt angehen zu können, stehen schließlich die Kunden und Partner im Mittelpunkt unserer Strategie. Die TEHTRIS XDR Platform ist eine hochautomatisierte und skalierbare Lösung, die sich an Unternehmen jeder Größe anpassen lässt. Die Funktionen wurden so entwickelt, dass sie die Arbeit von Teams in großen und kleinen Unternehmen gleichermaßen erleichtern. Unsere Teams konzentrieren sich derzeit auf die Entwicklung unserer Vertriebspartnernetzwerke, insbesondere der Anbieter von Managed Security Services (MSSPs).

GSM: Welche Ziele haben Sie sich für dieses Jahr auf diesem Markt gesetzt?

Ingrid Söllner: In diesem Jahr wird sich TEHTRIS auf seine Level 1/ Level 2-Partnerschaftsstrategie konzentrieren, die der exklusive Weg für unseren Vertrieb sein wird. Wir möchten sowohl mit internationalen VADs und MSSPs, mit denen wir bereits zusammenarbeiten und die in Deutschland aktiv sind, als auch mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten. Um die Anforderungen des deutschen Marktes an die IT-Sicherheit zu erfüllen, ist es für uns wichtig, regionale und thematische Vertriebspartnerschaften in Deutschland und der DACH-Region aufzubauen.

Wir möchten auch an symbolträchtigen Veranstaltungen teilnehmen, zu Diskussionen über die Weiterentwicklung der Sicherheitsreife beitragen und weiterhin Beziehungen zu lokalen Ökosystempartnern knüpfen, um ein vollständigeres Eintauchen in Deutschland zu erreichen.

GSM: Was sind die Stärken dieser Lösung?

Ingrid Söllner: Die Kombination von Hyperautomatisierung und Interoperabilität für eine effiziente und sofortige Reaktion ist die Stärke der TEHTRIS XDR Platform.

1) Hyperautomatisierung, im Dienste der Unmittelbarkeit.

Es wurde nachgewiesen, dass ein Angriff nur 37 Minuten dauern kann, vom Eindringen über die Datenexfiltration bis hin zum Einsatz der Ransomware in einem digitalen Datenbestand. Angesichts dieser unbekannten Bedrohungen reichen herkömmliche Tools nicht mehr aus. Um einen Echtzeitschutz für Ihren IT-Park zu gewährleisten, sind proaktives und reaktives Handeln nun entscheidend. Daher ist es wichtig, eine hyperautomatisierte Lösung zu integrieren.

Seit ihrer Konzeption im Jahr 2012 wurde die TEHTRIS XDR Platform wie in der Industrie 4.0 konzipiert: Einsatz von Robotern, Machine Learning, Deep Learning dank der Künstlichen Intelligenz CYBERIA. Dieser Ansatz wird von einem integrierten SOAR (Security Orchestration, Automation & Response) orchestriert. So wird die gesamte Infrastruktur überwacht und unbekannte Bedrohungen werden in Echtzeit und ohne menschliches Zutun erkannt und neutralisiert. Die Informationen aus den verschiedenen Cybersicherheitsmodulen werden intelligent korreliert, um jedem Nutzer eine 360-Grad-Sicht zu ermöglichen.

2) Interoperabilität im Dienste der Einfachheit.

Die Vielzahl an Systemen, Umgebungen, Anbietern und Netzwerken erfordert eine interoperable und kompatible Lösung.

Unsere TEHTRIS XDR Platform ist daher Open, da sie alle Cybersicherheitsmodule des Marktes aufnehmen kann und nativ mit mehreren hundert Produkten des Marktes verbunden werden kann. CISOs haben so die Möglichkeit, die Lösungen verschiedener Hersteller ohne besonderen Integrationsaufwand und völlig flexibel miteinander zu verbinden.

Die TEHTRIS XDR Platform ist mit allen Betriebssystemen, Anwendungen, Datenbanken, der Cloud und Netzwerkinfrastrukturen kompatibel (Apple, Microsoft, Linux, IBM, Oracle, Cisco, HP...).

3) "Secure by design" und Zeitersparnis, im Dienste der Effizienz für CISOs.

Unsere Lösung ist "secure by design". Die Gewährleistung einer robusten Sicherheit in unseren Systemen ist in der Tat unerlässlich. Wenn wir eine Technologie wie die TEHTRIS XDR Platform einsetzen, die selbst sicher ist und auf Vereinfachung, Zentralisierung und Orchestrierung ausgelegt ist, können sich die Analysten auf Aufgaben mit hohem Mehrwert konzentrieren. Das ist eine unbestreitbare Zeitersparnis für CISOs.

GSM: Wie ist Ihr Vertriebsnetz organisiert?

Ingrid Söllner: Unser Vertriebsnetz begann sich in diesem Jahr zu etablieren und wächst stetig. Zunächst haben wir Olaf Müller-Haberland als Head of Sales and Services begrüßt. Er ist verantwortlich für die Strukturierung des Teams, das für die Geschäftsentwicklung zuständig ist, und für den Aufbau von TEHTRIS-Vertriebspartnerschaften in Deutschland. Nico Rieger übernimmt die Rolle des Sales Germany, und Thomas Brandt, der als erster zu Olaf stieß, ist Pre Sales. Um die Partnerschaften zu stärken, übernimmt Marco Puziak die Rolle des Channel Managers.

GSM: Wie ist Ihr technischer Support in Deutschland organisiert?

Ingrid Söllner: Die Qualität des Supports, den wir unseren Kunden bieten, ist von entscheidender Bedeutung, da ihre Zufriedenheit unsere Hauptmotivation ist. Durch ein Ticket- und Prioritätensystem können unsere Experten unsere Kunden in ihrem Alltag unterstützen. Sie werden vom technischen Support unseres Partners für die Tickets der Stufe 1 und 2 kontaktiert, die Tickets der Stufe 3 werden direkt vom SOC-Team von TEHTRIS betreut. Die deutschen Kunden werden von einem permanenten Support profitieren können. Um Anfragen rund um die Uhr beantworten zu können, wird unser "follow the sun" Publisher-Support ab Januar 2023 in Betrieb gehen und von unseren in Europa, Kanada und Japan eingesetzten Teams unterstützt werden.

GSM: Was ist Ihre Botschaft an unsere Leser?

Ingrid Söllner: Erstens, für einen umfassenden Schutz zu sorgen, damit er wirklich effektiv ist. Wenn Sie heute kein EDR haben, ist es vorrangig, ein EDR auf Ihrem gesamten Computerbestand zu installieren. EDR, ein Modul unserer TEHTRIS XDR-Plattform, ermöglicht es, unbekannte Bedrohungen wie Ransomware automatisch und ohne menschliches Zutun zu neutralisieren, während ein Antivirenprogramm lediglich die Fähigkeit haben wird, bekannte Bedrohungen zu erkennen.

Der erste Baustein, den Sie unserer Meinung nach installieren sollten, ist daher EDR, mit dem Sie Ihre strategischen Vermögenswerte wie Desktops und Server schützen können.

Ziehen Sie auch eine modulare Plattform in Betracht, die sich an Ihre Systeme, Netzwerke und die Cloud anpasst und Ihnen das gewünschte Schutzniveau bietet.

Zweitens empfehlen wir, Ihre Daten zu schützen und dafür einen anerkannten europäischen Akteur zu wählen, um den Respekt und die Unverletzlichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.

Seien Sie auf das Unvorhersehbare vorbereitet!