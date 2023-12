Infosys et Shell collaborent sur les solutions de refroidissement par immersion

décembre 2023 par Marc Jacob

Infosys annonce sa collaboration avec Shell New Energies UK Ltd afin d’accélérer l’adoption des services de refroidissement par immersion pour les data centers.

Grâce à cet engagement stratégique, Infosys et Shell mettront en commun leurs capacités respectivement dans les domaines du numérique et de l’énergie, ainsi qu’un écosystème de partenaires, afin de créer une offre intégrée pour des data centers écologiques. Pour ce faire, ils s’appuieront sur :

• Shell Immersion Cooling Fluid, un fluide de refroidissement par immersion synthétique et monophasé conçu pour maximiser l’efficacité énergétique et les performances des serveurs de données et des composants informatiques.

• Infosys Topaz, un ensemble de services, de solutions et de plateformes de pointe en matière d’IA qui utilise des technologies d’IA générative.

Selon des estimations récentes, les data centers sont responsables de 1,5% de la consommation mondiale d’électricité et de 1% des émissions mondiales de CO2. L’IA devrait accélérer la demande des data centers et les charges de travail liées à l’IA augmenteront considérablement la consommation d’énergie et les émissions de CO2*

La technologie de refroidissement par immersion prétend pouvoir réduire de 30 % les émissions de CO2 et de 48 % l’empreinte énergétique de la production**Shell et Infosys vont tester cette technologie en s’appuyant à la fois sur le système de refroidissement par immersion de Shell et sur les solutions numériques d’Infosys. À la suite du projet pilote mené dans les data centers de Shell et d’Infosys, les entreprises ont l’intention d’étendre l’offre à d’autres clients dans le monde entier.

Infosys, qui est devenue neutre en carbone 30 années avant 2050 (l’échéance fixée par l’accord de Paris), a pris conscience de l’impératif pour les entreprises de réduire leur empreinte carbone, et a développé de nombreuses solutions pour les aider dans leur démarche de décarbonisation. Shell a pour objectif de devenir une entreprise énergétique à émissions nettes nulles d’ici 2050. Ensemble, les entreprises voient la possibilité d’exploiter les technologies numériques pour surveiller et ajuster la technologie de refroidissement par immersion afin de réduire davantage la consommation d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone.

-----------------------

*IEA www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks

** Figures are based on the report “Global immersion cooling market in data centers – Growth, trends, forecast (2019–2024),” Mordor Intelligence and Shell’s internal evaluation. Benefits achieved will vary according to the actual site deployment.