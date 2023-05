Informatica renforce son partenariat avec Google Cloud et annonce la disponibilité d’une solution SaaS de gestion des données de référence en mode natif sur Google Cloud

mai 2023 par Marc Jacob

Informatica a renforcé son partenariat avec Google Cloud et mis deux nouvelles solutions à disposition de ses clients : l’Intelligent Master Data Management Software-as-a-Service (Intelligent MDM) en mode natif sur Google Cloud et l’Intelligent Data Management Cloud (IDMC) sur Google Cloud en Europe. Ces nouveautés ont été dévoilées lors d’ Informatica World 2023, la conférence annuelle des clients de l’entreprise qui se tient actuellement à Las Vegas.

La solution alimentée par l’IA et multi-domaines Intelligent MDM SaaS d’Informatica sur Google Cloud offre aux utilisateurs une vision globale et fiable de l’ensemble de leur environnement de données dans tous les domaines de l’entreprise, qu’il s’agisse des clients, des fournisseurs, des produits, des employés, des sites ou des actifs spécifiques à un secteur d’activité. Elle permet l’intégration et la rationalisation de centaines de sources de données disparates en une seule version de référence faisant autorité, ou « golden record », pour toutes les opérations commerciales critiques, ce qui rend les processus commerciaux plus efficaces et fournit des informations commerciales fiables. Nous pensons que cela s’est concrétisé récemment lorsqu’Informatica a été [nommé choix des clients dans le cadre de l’édition 2022 de Gartner® Peer Insights™ « Voice of the Customer » : Master Data Management Solutions.

L’IDMC sur Google Cloud en Europe répond aux préoccupations en matière de souveraineté des données et de localisation établies par le Règlement général sur la protection des données et d’autres législations similaires. Les entreprises basées en Europe peuvent désormais déployer des charges de travail IDMC au sein de l’UE, ce qui permet de conserver les données et métadonnées des clients dans la région. Les clients sont ainsi assurés de pouvoir tirer parti des avantages complets de l’IDMC pour gérer adéquatement et maximiser leurs données sans sacrifier l’innovation ou aller à l’encontre d’exigences de conformité rigoureuses.

Les solutions SaaS MDM pour Google Cloud et IDMC pour Google Cloud d’Informatica en Europe sont désormais disponibles via Google Cloud Marketplace. Il est ainsi possible de souscrire à l’IDMC en tant que MDM SaaS par le biais de la facturation Google Cloud.

