Informatica annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa solution Intelligent Data Management Cloud (IDMC)

mai 2023 par Marc Jacob

1. Augmentation de la productivité des ingénieurs et développeurs de données

Afin d’optimiser les ressources et la bande passante des analystes de données professionnels, Informatica a apporté de nouvelles améliorations à ses services d’ingénierie des données, d’API et d’intégration d’applications. Désormais, les ingénieurs et les développeurs de données peuvent :

• Améliorer leur productivité grâce à la génération automatique de mappings et aux transformations d’expressions alimentées par l’IA en utilisant l’IDE et le langage de programmation de leur choix avec INFACore et rendre les modèles IA/ML opérationnels avec ModelServe ;

• Réduire les coûts tout en bénéficiant d’un traitement plus rapide en diminuant les frais d’entrée et de sortie des entrepôts de données et des lacs de données dans le cloud grâce à la prise en charge et à la conception de fonctions natives SQL et du mode l’ELT inter écosystèmes et hiérarchique ;

• Gagner en efficacité et en agilité avec l’ETL inverse à l’aide d’assistants intégrés et la capture des données modifiées avec des sources et des cibles de réplication nouvelles et améliorées, notamment Google BigQuery, Databricks Delta, SAP, DB2 pour z/OS, Salesforce, MongoDB, MongoDB Atlas, Oracle Fusion Cloud, Amazon Aurora PostgreSQL ;

• Accélérer la mise sur le marché avec une gestion complète du cycle de vie des API grâce à l’API Center d’Informatica qui permet de déployer des API en quelques minutes et de les gérer par le biais d’une surveillance en temps réel, d’analyses basées sur l’IA, de l’application de règles, d’un contrôle des flux et d’une gestion de la confidentialité.

2. Simplification et accélération du retour sur investissement grâce aux applications MDM intelligentes

Les applications intelligentes tout-en-un Master Data Management (MDM) et 360 d’Informatica optimisées par CLAIRE (moteur d’IA) permettent aux entreprises de connecter leurs données pour obtenir une vue contextuelle à 360 degrés et des informations qui les aident à générer rapidement de la valeur ajoutée en toute simplicité. Les améliorations apportées à la solution MDM tout-en-un sont les suivantes :

• Rapports d’erreurs et mappings générés automatiquement : les responsables de la gestion des données disposent de fonctionnalités sophistiquées de reporting des erreurs de qualité des données et de remédiation pour une efficacité inégalée.

• Modèle de données sur les entités juridiques pour les services financiers : les utilisateurs accèdent à une vue d’ensemble des entités juridiques et de leur exposition aux risques. Cette extension sectorielle comprend un modèle de données, un enrichissement GLEIF et des rapports qui regroupent avec précision les expositions au risque telles que la notation de crédit et les sanctions éventuelles.

• Extension ESG visant à réduire les risques liés à la conformité : pour assurer la conformité aux réglementations ESG, notamment en ce qui concerne les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, l’évaluation ESG et la conformité, ainsi que la déclaration et la mise à jour des données d’émission.

• Nouveau programme de modernisation du cloud : accélération de la modernisation des systèmes MDM sur site vers la plateforme moderne et tout-en-un d’Informatica, le MDM natif dans le cloud, pour une plus grande agilité ;

• Mise en correspondance alimentée par l’IA pour tous les domaines de données afin de garantir la fiabilité des données sur les clients, les produits, les fournisseurs et d’autres domaines de données de référence ;

• Des flux de travail intelligents pour l’enrichissement du contenu par l’utilisateur et des flux d’approbation pour les domaines de données, les champs et les groupes de champs.

3. Simplification de la gouvernance, la démocratisation et l’observabilité des données

La solution moderne de gouvernance des données d’Informatica alimentée par l’IA unifie les fonctionnalités de catalogage, de gouvernance, de qualité, d’observabilité et de marché des données, ce qui permet d’accroître la productivité, de réduire les coûts et d’accélérer le délai de rentabilisation pour les utilisateurs du domaine d’activités concerné. Ceci permet aux entreprises de :

• Simplifier et automatiser la gouvernance et l’observabilité des données : utiliser l’intelligence prédictive des données alimentée par l’IA pour gouverner, observer et exploiter les données, notamment les nouvelles classifications de données générées par CLAIRE, qui réduisent jusqu’à 70 % le temps nécessaire à la collecte et à la classification des données.

• Autonomiser tous les consommateurs de données : leur permettre de découvrir, de comprendre et d’accéder à des données fiables grâce à de nouvelles fonctions de reporting natives sur la qualité des données et à une API pour la place de marché des données.

• Garantir des données et des pipelines de données fiables et de haute qualité grâce à l’observabilité : identifier les problèmes de qualité des données et y remédier plus facilement grâce à la prévisualisation de la qualité des données et à l’élaboration simplifiée de règles.

• Veiller à ce que les données soient partagées et utilisées de manière responsable : s’aligner sur les politiques et les normes en vigueur grâce à une vision holistique du patrimoine de données, avec de nouveaux scanners de métadonnées pour Cognos, des scripts de base de données tels que Microsoft SQL Server SQL Script, Oracle SQL Script, Snowflake SQL Script, Databricks Unity Catalog, Google Looker et bien d’autres encore.

4. Renforcer la confiance et la protection des clients, en particulier dans les secteurs à haute sécurité tels que la santé et les services financiers, grâce à des dispositifs de sécurité améliorés.

Informatica lance sur le marché trois nouvelles fonctionnalités de sécurité dans le cloud conçues pour offrir aux clients une plus grande tranquillité d’esprit et une plus grande flexibilité dans le contrôle de l’accès à leurs données. Parmi celles-ci, on recense les suivantes :

• Private Link (via AWS ou Azure) : L’agent sécurisé d’Informatica sur l’internet public est chiffré, une connexion privée avec Informatica peut maintenant être établie.

• Customer Managed Keys : créer et contrôler les clés de chiffrement des données sans les mettre à la disposition des fournisseurs de services dans le cloud.

• Secure Agent Key Vault : stocker et gérer les informations d’identification des connecteurs dans un coffre-fort tiers établi par l’entreprise, auquel Informatica n’accèdera qu’au moment de l’exécution, si nécessaire.

• Private Link via AWS et Customer Managed Keys sont disponibles dès à présent. Private Link via Azure et Secure Agent Key Vault seront disponibles au second semestre 2023.