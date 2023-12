Infolegale lance Vidocq

décembre 2023 par Marc Jacob

L’entreprise lyonnaise Infolegale, spécialisée dans la collecte des informations légales des entreprises, l’évaluation de la solvabilité des entreprises, des risques engendrés par la relation d’affaires et le pilotage des processus de conformité Sapin 2, innove dans la lutte contre les pratiques commerciales malveillantes (usurpation d’identité, sociétés fantômes, coquilles vides utilisées à des fins frauduleuses) et lance la solution Vidocq, pour lutter contre les fraudes envers les entreprises, les personnes et l’Etat. Un risque majeur : en 2022, plus d’une entreprise sur 2 a déclaré avoir été victime d’une fraude avérée, avec un impact financier et réputationnel.

Infolegale, annonce le lancement de son innovation pour améliorer l’éthique des affaires. Cette solution marque une étape majeure dans la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales malveillantes en identifiant les sociétés fantômes, c’est-à-dire les entreprises qui n’ont pas d’activité commerciale réelle ou significative, et qui sont utilisées dans le but d’activer des activités frauduleuses. Vidocq est la première solution du marché à attribuer un niveau de risque sur 100 % des entreprises françaises. La solution est lancée à l’issue de 4 ans de travaux de R&D qui ont permis de proposer au marché un indicateur exclusif.

En 2022, 57% des entreprises déclarent avoir subi au moins une fraude avérée, selon l’étude d’Allianz Trade x DFCG. Il devient donc impératif, pour sécuriser ses relations d’affaires, de détecter les sociétés frauduleuses à l’origine des falsifications, afin d’éviter les conséquences financières de fraudes B2B. Des conséquences souvent désastreuses, telles que des pertes financières importantes consécutives à des impayés prémédités, et une perte de confiance des clients et des partenaires commerciaux.

Face à l’augmentation constante et à la diversité des risques liés aux transactions avec des entités frauduleuses, Infolegale a concentré ses efforts sur le développement d’une solution SaaS complète et puissante. Vidocq utilise une technologie innovante développée par le service R&D d’Infolegale qui utilise des millions d’informations exclusives, ainsi que l’intelligence artificielle, pour analyser des centaines de critères et vérifier l’authenticité et la cohérence des informations sur les entreprises, aidant ainsi à détecter les escroqueries.

La solution proposée par Infolegale, sur abonnement pour ses utilisateurs, permet d’accéder à des indicateurs de niveau de risque fiables et réactifs, parce qu’actualisés, sur 100 % de sociétés françaises. Tous les secteurs d’activités sont concernés, au premier rang desquels le BTP, le travail temporaire, le leasing, les télécommunications et le secteur public.