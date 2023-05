GitHub annonce deux nouveautés

mai 2023 par Marc Jacob

GitHub a annoncé que sa nouvelle vue du code et sa recherche de code sont disponibles pour tous les utilisateurs sur GitHub.com. Lire et comprendre le code est une tâche fondamentale pour les développeurs, c’est pourquoi GitHub a travaillé à l’amélioration de la recherche de code au cours des deux dernières années. Avec ce lancement, GitHub ajoute trois nouvelles fonctionnalités pour réduire les frictions dans l’expérience du développeur autour de la lecture et de la compréhension du code, augmentant ainsi la productivité individuelle du codage.

o Une interface de recherche entièrement repensée, avec des suggestions, des compléments et la possibilité de découper les résultats.

o Un nouveau moteur de recherche de code, entièrement nouveau, incroyablement rapide et capable de comprendre le code, en apportant dès le début les résultats les plus pertinents.

o La vue du code de GitHub a été redessinée, intégrant étroitement la recherche, la navigation et la navigation dans le code.

• GitHub a également annoncé que la fonction de protection push du balayage secret est disponible pour tous les utilisateurs de GitHub Advanced Security et qu’elle est également gratuite pour tous les dépôts publics.

o Dans le cadre de la mission de GitHub, qui consiste à offrir aux développeurs une sécurité intuitive directement intégrée à leurs flux de travail, la protection push fait passer l’analyse des secrets de réactive à proactive et aide les développeurs à prévenir les fuites de secrets avant qu’ils ne soient engagés dans leurs dépôts publics et privés.

o Depuis sa version bêta publique, la protection push a permis d’éviter 17 000 fuites potentielles de secrets, et aux développeurs et aux équipes de sécurité d’économiser plus de 95 000 heures qui auraient été nécessaires pour révoquer et remédier aux secrets exposés.