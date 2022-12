Gerard Allison rejoint Sophos au poste de Senior Vice President of Sales EMEA

décembre 2022 par Marc Jacob

Sophos annonce l’arrivée de Gerard Allison au poste de Senior Vice President (SVP) of Sales EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Ayant à son actif plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, Gerard Allison est réputé pour son style et sa vision de dirigeant d’entreprise, dans les domaines de l’accroissement du chiffre d’affaires, de l’élaboration des programmes de vente, de la formation et de l’accompagnement des commerciaux, du développement de l’engagement des clients et partenaires, etc. Il rejoint Sophos en provenance d’Exclusive Networks, après avoir précédemment travaillé chez Gigamon et Juniper Networks. Il est basé dans l’Essex en Angleterre.