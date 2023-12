Gagner en efficacité et réduire les coûts grâce à l’analyse des données nouvelle génération

décembre 2023 par François Guérin, Senior Presales Architect chez Opentext

Dans un monde axé sur les données, les organisations recherchent continuellement des moyens innovants pour extraire des informations précieuses à partir de vastes quantités de données. Une entreprise ne peut plus attendre que des processus quotidiens déplacent et transforment des données soigneusement sélectionnées, pour produire les mêmes informations et répondre à des questions déjà connues.

Afin de rester compétitives, les organisations doivent analyser toutes les informations disponibles en temps réel, utiliser de nombreux types d’analyses, notamment l’apprentissage automatique et l’IA, et maîtriser les coûts et l’empreinte de leurs infrastructures.

Mieux comprendre son entreprise en utilisant toutes les données

Pour obtenir une compréhension globale de l’ensemble des activités d’une organisation, il convient d’analyser toutes les données disponibles en temps réel. Cela inclut les données d’entrepôt de données structurées (data warehouse), mais également les données semi-structurées et complexes provenant des lacs de données (data lake), sans avoir à attendre qu’elles soient déplacées ou modifiées. Notre plate-forme d’analyse unifiée permet de rapprocher Data Warehouse et Data Lake pour des analyses sur un périmètre plus étendu sans effort. Ce type d’approche est désigné parfois avec le néologisme Data Lakehouse.

En tirant parti d’une plateforme d’analyse unifiée, il est possible d’accéder à des informations plus approfondies sur le comportement des clients, les tendances du marché et l’efficacité opérationnelle en exploitant toutes les données disponibles, à une vitesse qui n’était auparavant possible qu’avec les données structurées limitées d’un entrepôt de données.

Dépasser la Business Intelligence grâce à la Data Science et l’IA

Les solutions traditionnelles de business intelligence (BI) se limitent à l’analyse descriptive, c’est-à-dire à l’explication de ce qui s’est déjà passé. Les solutions nouvelle génération libèrent la puissance de la Data Science et de l’analyse prédictive et prescriptive pour jeter un coup d’œil aux probabilités futures et prendre les meilleures décisions. Grâce aux algorithmes d’apprentissage automatique/IA intégrés dans notre plate-forme, il devient possible d’identifier des modèles de comportement, prévoir les résultats futurs et prendre des décisions basées sur les données avec une précision sans précédent et avec l’avantage supplémentaire qu’il n’est plus nécessaire de sous-échantillonner. Les nouvelles solutions permettent aux métiers d’anticiper les évolutions du marché, d’optimiser l’allocation des ressources et de relever de manière proactive les défis qui se présentent.

Contrôle des coûts et respect écologique

Une plate-forme unifiée qui rapproche data warehouse et data lake simplifie les piles d’analyse, optimise l’utilisation de l’infrastructure et réduit les coûts et les efforts liés aux pipelines de données et aux formats de stockage dupliqués entre entrepôt et data lake. En comparaison avec les offres traditionnelles, les solutions nouvelle génération n’utilisent que la moitié voire moins de l’infrastructure de calcul, quel que soit le déploiement, cloud, hybride ou hors cloud utilisé. Une utilisation efficace des infrastructures entraîne non seulement des économies directes sur les coûts, mais réduit également l’empreinte globale, contribuant aux objectifs de responsabilté environnementale.

En comprenant l’ensemble de l’organisation, en prédisant l’avenir grâce à la Data Science et l’IA, en accédant rapidement aux données et en contrôlant efficacement les coûts, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel dans le paysage actuel axé sur les données. Notre plate-forme de nouvelle génération offre un cadre inédit pour des analyses plus intelligentes, permettant aux organisations d’exploiter tout le potentiel de leurs données.