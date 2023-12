France Verif déploie une bulle de sécurité

décembre 2023 par Marc Jacob

imaginez une solution simple et intuitive, où vous n’avez rien à faire et qui vous protège totalement. Non seulement des sms indésirables, virus, appels publicitaires, malware, etc. mais qui vous protège également de la 1ère cause de cyberattaque quand on est un particulier : le piratage indirect. Les cybercriminels ne peuvent plus voler vos identifiants bancaires, cartes bleues, RIB, mots de passe etc. quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. France Verif l’a fait grâce à cette collaboration de l’Excellence française en réalisant une première mondiale : le bouclier universel anti-escroc.

Forte d’un taux de fiabilité reconnu et audité de 99,86%, la nouvelle solution va ainsi fonctionner comme une véritable bulle et protéger non seulement l’utilisateur mais également ceux qui lui sont chers avec un mot d’ordre :

Une détection automatique 24h/24 et 7J/7 assurée en temps réel par 127 IA

Toutes les données personnelles de l’utilisateurs sont surveillées (identifiants numériques, mots de passe, RIB, cartes SIM, numéros de cartes bancaires...) et les IA de France Verif, issues de 5 ans de R&D, vérifient automatiquement toutes les composantes du Web – y compris le Web profond ou « Dark Web » - pour identifier si vous ou un professionnel à qui vous auriez confié vos données personnelles (pharmacie, médecin, grande surface...) avez été victime d’une fuite de données et si l’une de vos informations personnelles a été récupéré par des cyber-escrocs.

Contrairement aux antivirus classiques qui attendent que le terminal soit infecté pour le traiter, France Verif intervient en amont. Installée sur le navigateur de l’appareil, la solution scanne en permanence votre système, les sites visités et les extensions installées et bloque automatiquement et en temps réel tous les malwares avant même qu’ils ne s’installent et commettent des dégâts. La solution fonctionne alors comme un combiné d’anti-virus et de firewall.

Protéger les comptes et tout ce qui compte

Parce que souvent les personnes âgées ou les enfants sont plus vulnérables aux attaques en raison de leur manque de protection ou de sensibilisation aux capacités des cyber malfaiteurs, il est essentiel de les protéger. Avec un compte France Verif, tous vos proches sont protégés et en cas d’attaque ou d’apparition d’une de leurs données personnelles sur le web : une alerte vous est immédiatement envoyée et des blocages sont automatiquement mis en place pour éviter de fâcheuses conséquences.

Laurent Amar, Président de France Verif, souligne l’importance de cette innovation : « Nous ne nous contentons pas de protéger des appareils ; nous sécurisons votre quotidien. Cette solution représente un changement fondamental dans la façon dont chaque Français peut vivre en sécurité, en tout temps et en tout lieu. »

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

Laurent Amar explique : « Comme pour notre version anti-arnaque sur le web, nous avons voulu proposer une solution efficace et surtout très facile à utiliser et à mettre en place, avec le moins d’intervention possible, dans la mesure où tout le monde n’est pas informaticien ».

Le bouclier personnel de France Verif est une bulle de protection qui se veut le moins intrusif possible tout en étendant la protection de l’utilisateur au-delà de sa machine. Cette solution unique en son genre permet de disposer d’un radar autour de la personne qui va la prévenir dès qu’un souci est repéré par les IA :

● virus, malware et autres trojans,

● utilisation des données utilisateurs (noms, comptes bancaires, numéro de Sécurité sociale...)

● protection de la famille (enfants, parents, conjoints...) en partant du principe que protéger ses proches c’est aussi se protéger...

Pour chacune des menaces, le Bouclier Personnel France Verif va alerter l’utilisateur en fonction de la gravité de la menace :

● une menace légère sera automatiquement traitée et apparaîtra dans le tableau de bord

● une menace plus lourde impliquant une action de la part de l’utilisateur sera signalée via chat, sms, email selon les choix de l’utilisateur

● en cas de menace très grave, l’utilisateur est appelé directement par France Verif pour lui expliquer comment résoudre le problème

● Dans tous les cas, l’idée du bouclier personnel France Verif est d’accompagner l’utilisateur sans le noyer dans de multiples alertes, et de lui donner une solution concrète pour résoudre le problème

Le bouclier personnel France Vérif permet de protéger 5 utilisateurs, il est annoncé au prix de lancement de 39,90 € par an.

– On lance le test gratuit : les IA de France Verif vont alors fouiller tout internet – y compris le web profond ou le « Dark web » à la recherche de possibilités de fuites de données (un site dont les données ont été piratées et que vous avez visité, l’apparition d’une de vos données personnelles quelque part sans que vous n’en soyez à l’origine...) et France Verif vous présente les résultats dans un tableau de bord complet, qui permet à l’utilisateur de voir d’un seul coup d’œil : Une image contenant texte, capture d’écran, Police, conception Description générée automatiquement

les éventuelles fuites de données liées aux sites visités/utilisés et qui constitue un risque d’utilisation de ces données personnelles

les sites nuisibles qui sont ceux qui ont subi des attaques ou ceux qui ont laissé fuiter des données personnelles

les extensions dangereuses automatiquement neutralisées

les notifications qui font prendre des risques

– On active son bouclier numérique qui va ensuite automatiser toute notre protection et la veille sur nos données. Ainsi dès qu’une de nos données personnelles apparaît quelque part, dès qu’un malware essaye de s’installer sur un de nos terminaux, ... les IA interviennent pour régler le problème à notre place et France Verif vous prévient en temps réel par le moyen le plus adapté en fonction de la gravité du cas.