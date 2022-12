Fortinet lance un service managé de pare-feu natif Cloud sur AWS

décembre 2022 par Marc Jacob

Fortinet annonce la disponibilité du pare-feu FortiGate Cloud-Native Firewall (FortiGate CNF) sur Amazon Web Services (AWS). Ce pare-feu de nouvelle génération, proposé sous forme d’un service managé, est conçu sur mesure pour les entreprises utilisatrices d’AWS. FortiGate CNF tire parti des services de sécurité FortiGuard, optimisés par Intelligence Artificielle (IA) pour une détection et une protection en temps réel contre des menaces externes et internes. La solution bénéficie du système d’exploitation FortiOS qui déploie un même niveau de sécurité réseau sur l’ensemble des environnements AWS et sur site.

En déléguant la gestion de leur infrastructure de sécurité réseau à Fortinet via FortiGate CNF, les clients se recentrent sur des projets plus stratégiques et déploient des politiques de sécurité pertinentes qui protègent leurs applications et données métiers critiques. Compatible en natif avec AWS et désormais disponible sur AWS Marketplace, FortiGate CNF offre à ses utilisateurs un accès immédiat aux services et fonctions de sécurité FortiGuard : filtrage des URL, filtrage des DNS, protection contre les intrusions (IPS), contrôle applicatif et autres services de sécurité FortiGuard à l’intention des entreprises.

FortiGate CNF apporte à ses clients de solides avantages :

• Une protection réseau à coûts maîtrisés : FortiGate CNF consolide la sécurité sur l’ensemble des réseaux cloud, des zones de disponibilité et des réseaux privés virtuels. La solution est également compatible en natif avec AWS, ce qui optimise les investissements déjà réalisés en sécurité cloud. Elle utilise la puissance des instances AWS Graviton pour afficher le meilleur ratio performances-prix du marché.

• Des opérations de sécurité réseau simplifiées grâce aux intégrations cloud-native : FortiGate CNF propose une interface utilisateur simple, qui n’exige aucune expertise spécifique. Cette interface facilite la définition et le déploiement de règles de sécurité, notamment de règles dynamiques basées sur les métadonnées dans AWS. Cette compatibilité avec AWS permet aux équipes de sécurité d’évoluer au même rythme que les équipes de développement applicatif. Parallèlement, l’utilisation d’AWS Gateway Load Balancer permet de bénéficier d’une automatisation autonome, ce qui contribue à sécuriser les environnements Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) et optimise tant la haute disponibilité que l’évolutivité. De plus, la compatibilité avec AWS Firewall Manager simplifie la gestion de la sécurité et automatise le déploiement de la sécurité.

• Assurer la conformité réglementaire et un même niveau de sécurité optimale, tant pour les environnements sur site que cloud : dans d’une enquête récente portant sur plus de 800 professionnels de la cybersécurité, 78 % des personnes interrogées déclarent qu’une plateforme de sécurité cloud dotée d’un tableau de bord unifié leur permet de mieux protéger leurs données dans le cloud et de renforcer leur posture de sécurité. FortiGate CNF propose un tableau de bord intuitif pour gérer simplement les règles de sécurité sur l’ensemble des environnements AWS d’un client. Dans le cadre de la plateforme Fortinet Security Fabric, la solution propose, à partir de l’interface unique de FortiManager, de centraliser la gestion des règles, d’améliorer la visibilité sur les environnements cloud et d’automatiser l’application des règles sur AWS et au-delà. Avec cette fonctionnalité, les fonctions de sécurité sont mises en œuvre de manière transparente sur les environnements hybrides et sur site.

• Une veille mondiale sur les menaces, optimisée par IA : FortiGate CNF offre des services de sécurité de confiance, conçus et améliorés en permanence par FortiGuard Labs. À l’aide de modèles IA (intelligence artificielle) et ML (machine learning), FortiGate CNF, associé aux services de sécurité FortiGuard, encourage une approche proactive qui renforce la posture de sécurité. La lutte contre les menaces connues et inconnues tire parti de données de veille en temps réel, d’une fonction de détection des comportements suspects et d’une prévention automatisée.

Fortinet et AWS : un partenariat pertinent

FortiGate CNF illustre l’engagement de Fortinet à offrir des services cloud-native à l’intention de ses clients. La collaboration entre Fortinet et AWS assure que les instances des clients présentes dans le cloud public sont protégées par des solutions de sécurité de tout premier rang et par une veille performante sur les menaces. La compatibilité de Fortinet avec les services clés d’AWS simplifie la gestion de la sécurité, offre une visibilité intégrale sur l’ensemble des environnements et déploie une protection large, pour toutes les instances et applications. Quelle que soit l’étape de la migration d’un client vers le cloud, la Fortinet Security Fabric, la plateforme mesh de cybersécurité de Fortinet, concrétise le concept d’un réseau orienté sécurité (Security-driven network) et rend la protection cloud plus flexible. Deux avantages qui offrent les niveaux d’agilité et de contrôle nécessaires à une migration en toute confiance vers le cloud.