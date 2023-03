Fortinet dévoile son nouveau processeur ASIC

février 2023 par Marc Jacob

En tant que puce de cinquième génération gravée en 7 nanomètres, FortiSP5 renforce ses capacités, bénéficie d’un format plus compact et présente des avantages concrets :

• Une consommation énergétique en baisse de 88 % par rapport aux principaux processeurs standards du marché.

• Des performances par Watt de tout premier rang.

• Un rapport performances-prix inégalé.

Un périmètre de compatibilité applicative plus large pour sécuriser nombre de cas d’utilisation

Grâce à sa capacité à accélérer et exécuter simultanément 2 fois plus d’applications (par exemple, NGFW, accès réseau zéro trust, SD-WAN et inspection SSL) que la génération précédente, FortiSP5 est parfaitement adapté à différents cas d’utilisation :

• Campus et sites distants d’entreprise : avec FortiSP5, la transition vers le SD-Branch se veut efficace et économique, ce qui simplifie les tâches de gestion, allège les coûts d’exploitation et améliore la disponibilité du réseau. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent le cloud et se mettent au travail hybride, FortiSP5 concrétisera un SD-WAN sécurisé qui permet aux clients d’accéder aux applications en toute sécurité et de manière transparente, où qu’ils soient, tout en garantissant une expérience utilisateur uniforme.

• Edge computing : en positionnant les fonctions de traitement informatique à la périphérie de réseau, l’edge computing s’impose en tant que vecteur d’efficacité et de maîtrise des coûts. FortiSP5 prend en charge les réseaux à haut débit et la protection contre les menaces pour les environnements IT et OT, en minimisant la congestion du trafic sur le réseau.

• Environnement OT : la convergence de l’IT et de l’OT a exposé les infrastructures à des risques qui peuvent obérer leur fonctionnement. Avec FortiSP5, cette convergence est évolutive. Les infrastructures IT et OT sont sécurisées à l’aide d’une seule plateforme hautes performances.

• 5G : l’adoption progressive de la 5G par les entreprises favorise l’innovation au niveau de l’edge, compte tenu d’une bande passante plus élevée et une latence plus faible. FortiSP5 favorise une transition transparente vers la 5G grâce à une plateforme optimisée et pérenne.