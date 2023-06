Fortinet contribue au lancement de l’initiative Cybercrime Atlas

février 2023 par Marc Jacob

Fortinet contribue au lancement de l’initiative Cybercrime Atlas, nouvelle arme pour les entreprises, forces de l’ordre et chercheurs en menaces face à la cybercriminalité Ce projet de cartographier la cybercriminalité fédère des acteurs mondiaux pour lutter contre les cybermenaces et dresser un panorama des modes opératoires, structures et réseaux des cybercriminels annonce le lancement du cybercrime Atlas.

Cette annonce, faite ce mois-ci à Davos lors de la convention annuelle du Forum Économique Mondial, est une initiative conjointe entre Banco Santander, Fortinet, Microsoft et PayPal. Le Cybercrime Atlas, actuellement hébergé par le Forum, apportera aux entreprises, aux forces de l’ordre et aux autorités gouvernementales une visibilité inédite sur les cybercriminels, au sein même de leurs écosystèmes et leurs infrastructures, afin de les traquer et les combattre à l’échelle mondiale.

La cybercriminalité touche tout un chacun : grand public, multinationales, infrastructures stratégiques et instances gouvernementales. Elle cause des dommages majeurs, parfois invisibles, aux économies et à la société. L’Atlas a été imaginé par la communauté PAC du Forum, qui compte plus de 40 membres représentatifs des secteurs privés et publics.

L’Atlas, conçu pour agir face aux menaces, vise à créer une base de connaissances sur l’écosystème cybercriminel afin d’en maîtriser l’impact et le périmètre. S’appuyant sur l’expertise du PAC, cet Atlas offrira une plateforme d’échanges à l’intention des chercheurs et enquêteurs en cybercriminalité, des forces de l’ordre nationales et internationales et des multinationales. Ces acteurs pourront partager leurs connaissances, formuler des recommandations et identifier des possibilités d’actions coordonnées.

L’initiative vise à dresser un tableau complet de l’univers de la cybercriminalité : modes opératoires, infrastructures et réseaux. La corrélation des informations recueillies aidera les professionnels de la cybersécurité à contrer plus efficacement l’écosystème cybercriminel, à allouer plus efficacement leurs ressources et à rendre les opérations des cybercriminels plus coûteuses.

Depuis le 2e semestre 2021, l’Atlas bénéficie des travaux d’analystes et d’enquêteurs spécialistes qui ont étudié 13 groupuscules criminels en partant d’informations disponibles publiquement. Les connaissances accumulées grâce à ces efforts permettront à terme d’identifier et de perturber l’écosystème de la cybercriminalité. L’analyse mettra en lumière les pratiques afin d’aider les acteurs de la cybersécurité, les forces de l’ordre et des organismes gouvernementaux à définir une chaîne d’actions pour contrer les exactions cybercriminelles. L’approche et les premières conclusions du groupe ont d’ailleurs été accueillies favorablement par les forces de l’ordre. La mise au grand jour de ces modes opératoires contribuera au démantèlement des gangs cybercriminels et aux poursuites judiciaires.

Au cours de la dernière décennie, le leadership de FortiGuard Labs de Fortinet a permis de lutter contre les instigateurs d’attaques et a amélioré la protection des clients, des partenaires et des instances gouvernementales dans le monde entier. En partageant ses connaissances et en collaborant avec d’autres organismes de renseignements, Fortinet contribue à améliorer la protection de ses clients et à rendre le secteur de la cybersécurité plus efficace dans son ensemble.

FortiGuard Labs a noué des partenariats de coopération avec les forces de l’ordre, des organismes publics et les entreprises du monde entier. Outre ses réalisations dans le cadre du Centre for Cybersecurity du Forum Économique Mondial et sa contribution au PAC, Fortinet s’investit dans d’autres partenariats, notamment avec le MITRE Engenuity Center for Threat Informed Defense (CTID). Fortinet est également membre historique du NATO Industry Cyber Partnership (NICP), contributeur et membre actif d’INTERPOL Gateway et membre fondateur de la Cyber Threat Alliance (CTA).