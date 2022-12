Formation cybersécurité : comment devenir analyste SOC 2 depuis chez vous ?

décembre 2022 par Marc Jacob

Une formation de cybersécurité à distance est la voie idéale pour commencer votre carrière d’analyste SOC 2. Découvrez comment apprendre un métier d’avenir dans un secteur en plein essor, sans même sortir de chez vous ! Alors que l’informatique et le numérique occupent désormais une place majeure dans les entreprises, les cybercriminels sont de plus en plus nombreux, déterminés, et utilisent des méthodes toujours plus sophistiquées.

Face à cette terrible menace, la cybersécurité est devenue une priorité absolue pour les entreprises de tous les secteurs. Afin de protéger leurs données et leurs systèmes informatiques, les organisations recherchent des experts capables de détecter et de déjouer les offensives des hackers.

C’est la raison pour laquelle les analystes SOC font désormais partie des experts les plus demandés. Afin d’acquérir les compétences requises pour exercer ce métier promis à un riche avenir, vous pouvez suivre une formation en cybersécurité 100% à distance.

Un tel cursus vous permettra de vous former rapidement, efficacement, depuis le confort de votre domicile ou n’importe où dans le monde. Sans plus attendre, découvrez comment et pourquoi devenir analyste SOC 2 depuis chez vous !

Qu’est-ce qu’un SOC ?

Un SOC ou Security Operations Center (centre des opérations de sécurité) est l’unité en charge des opérations de cybersécurité au sein d’une entreprise.

Son rôle est de repérer les menaces potentielles de cyberattaques, de les analyser et de les signaler grâce à une large variété d’outils et de technologies. Cette équipe d’experts protège les données de l’entreprise, ses systèmes informatiques et l’intégrité de sa marque. Elle implémente la stratégie de cybersécurité de l’organisation et constitue son principal rempart contre les hackers.

Mieux vaut prévenir que guérir, et l’une des principales tâches du SOC est de surveiller le réseau pour détecter les cybermenaces et les empêcher avant qu’elles ne causent de dégâts. Dès qu’une activité suspecte est identifiée, l’équipe SOC réunit des informations pour mener l’enquête.

Le but de cette enquête est de déterminer la nature d’une menace et son ampleur, en analysant le réseau et les opérations de l’organisation du point de vue de l’attaquant. Les indicateurs clés et les zones d’exposition doivent être localisés avant d’être exploités.

En comprenant comment l’attaque se déroule, le SOC peut classer les différents types d’incidents de sécurité et réagir efficacement avant que la situation ne devienne incontrôlable. Les experts combinent les informations sur le réseau de l’organisation et sur les outils, techniques et tendances des hackers pour évaluer la situation.

Outre la surveillance et l’investigation, le SOC doit réagir pour remédier au problème. Dès qu’un incident est confirmé, l’équipe fait office de premier secours et effectue des actions d’urgence comme l’isolation des endpoints, l’interruption des processus néfastes ou la suppression des fichiers corrompus.

Après un incident, le SOC travaille aussi pour restaurer les systèmes et récupérer les données perdues ou endommagées. Cette étape peut nécessiter le redémarrage des endpoints, la reconfiguration des systèmes, ou même le déploiement de backups dans le cas d’une attaque de ransomware. L’objectif est de ramener le réseau au même état qu’avant l’incident.

Un Security Operations Center est composé de plusieurs experts. Outre les ingénieurs et les managers, l’un des principaux rôles de l’équipe est l’analyste SOC.

Qu’est-ce qu’un analyste SOC ?

L’analyste SOC est un analyste de cybersécurité chargé de détecter les menaces, mais aussi de renforcer les défenses de l’entreprise en apportant des améliorations.

Après avoir passé en revue les notifications d’incident émises par les logiciels de sécurité, il évalue l’ampleur de la menace et signale ses découvertes à ses supérieurs.

Un analyste SOC surveille l’activité sur le réseau et mène des analyses pour détecter les vulnérabilités pouvant impacter l’organisation. Il identifie les failles de sécurité et leurs origines, et crée des rapports pour permettre aux experts d’apporter des changements à la politique de cybersécurité. Il recommande aussi des pistes d’amélioration stratégique.

Ce professionnel se charge aussi de mettre à jour régulièrement les systèmes de l’entreprise pour éviter les tentatives de cyberattaque, et de mener des audits de sécurité.

Les différents tiers d’analyste SOC

Il existe plusieurs niveaux ou « tiers » d’analystes SOC, et leur niveau de compétences et de responsabilité augmente au gré des échelons. Ce système permet une hiérarchisation au sein de l’équipe, et une meilleure répartition des missions.

L’analyste de tier 1 se charge principalement de surveiller l’activité sur le réseau grâce aux logiciels de cybersécurité. En cas de notification d’activité suspecte, il évalue l’urgence de l’incident et transmet le dossier aux analystes de tiers 2.

De son côté, l’analyste SOC 2 est aussi appelé « cyber-pompier ». Il passe en revue les tickets transmis par les analystes de premier tiers, et réunit toutes les informations requises pour déterminer l’ampleur de la cyberattaque.

Enfin, l’analyste de tiers 3 est l’expert le plus compétent au sein d’une équipe SOC. Il n’intervient que lors des cyberattaques les plus graves, et passe le reste de son temps à évaluer le système de sécurité de l’entreprise pour identifier ses faiblesses et les corriger.

Quelles sont les compétences de l’analyste SOC ?

Un analyste SOC est capable de protéger un réseau en surveillant, en découvrant et en analysant toutes les menaces possibles. Son rôle est d’empêcher les hackers de s’attaquer au réseau, ce qui implique aussi d’être en mesure de réagir à toute activité suspecte.

Ses compétences lui permettent de gérer l’impact des failles de sécurité, de réduire leurs effets et de suggérer des changements pour empêcher tout futur incident.

Ce professionnel est aussi un hacker éthique, doté des connaissances requises pour détecter les menaces probables et signaler les vulnérabilités. Il sait mener des tests d’intrusion pour trouver les faiblesses des systèmes, réseaux, et applications web de l’organisation.

L’analyste SOC doit par ailleurs être familiarisé avec les méthodes d’analyse forensique. C’est ce qui lui permet d’empêcher toute forme de cybercrime au sein de l’organisation en collectant, analysant et signalant les données de sécurité.

Enfin, ses compétences en ingénierie inversée l’aident à comprendre et interpréter les performances d’un programme logiciel afin de pouvoir corriger les bugs.

Pourquoi et comment suivre une formation à distance ?

Comme beaucoup de professionnels de la cybersécurité, l’analyste SOC peut bénéficier d’un salaire élevé. Selon Glassdoor, aux États-Unis, le salaire annuel d’un analyste en cybersécurité peut aller de 62 000 dollars pour un débutant à plus de 100 000 dollars pour un profil expérimenté. En France, le salaire annuel moyen pour cette profession atteint 41 853 euros.

Il s’agit donc d’un métier hautement rémunéré, très recherché en entreprise et tourné vers le futur, mais aussi de l’un des rôles les plus accessibles de la cybersécurité. Pour l’exercer, il vous suffit de suivre une formation pour acquérir toutes les compétences techniques requises.

Un programme à distance offre de nombreux avantages en termes de confort et de flexibilité. C’est l’opportunité d’étudier depuis chez vous, sans devoir effectuer de trajet et à votre rythme.

Si vous travaillez déjà, vous pourrez notamment choisir une Formation Continue en marge de votre activité professionnelle. Ceci permet de continuer à percevoir votre salaire, tout en préparant votre reconversion dans la cybersécurité.

À l’inverse, si vous êtes demandeur d’emploi, un BootCamp peut vous permettre de vous former intensivement pour être opérationnel le plus rapidement possible et décrocher une certification reconnue par les employeurs comme la GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA).

Vous savez désormais comment devenir analyste SOC depuis chez vous. Une opportunité à saisir sans plus attendre, afin de débuter votre carrière dans la cybersécurité !