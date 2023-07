Fivetran prend en charge plus de 25 régions de cloud computing

juillet 2023 par Marc Jacob

Face à la croissance exponentielle des données et à la demande croissante des clients pour une plateforme évolutive, sécurisée et fiable permettant de gérer l’intégration et le mouvement des données entre les applications, les bases de données et les différents data stores, Fivetran annonce une nouvelle expansion de ses régions cloud en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. La vaste couverture géographique de Fivetran offre aux start-ups et aux entreprises internationales l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour déployer et gérer les données sur plusieurs clouds, tout en satisfaisant aux exigences strictes en matière de résidence et de souveraineté des données grâce à une gouvernance des données et à des contrôles d’accès très précis. Fivetran permet aux entreprises de donner à leurs équipes les moyens d’utiliser les données pour la planification et la prise de décision, sans mettre ces données en danger.

Fivetran accompagne désormais ses clients dans plus de 25 régions cloud à travers le monde, au service des clients de Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure. Au cours des 12 derniers mois, Fivetran a lancé 8 régions cloud aux Pays-Bas (Azure), au Canada (AWS), au Japon (GCP), au Japon (AWS), à Singapour (AWS), aux États-Unis - Central (Azure), au US-West Government Cloud (AWS) et en Indonésie (GCP). Dans un avenir proche, Fivetran lancera des régions cloud supplémentaires au Canada (Azure) et aux Émirats arabes unis (Azure).

Selon un rapport récent de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 71 % des pays ont mis en place des réglementations en matière de protection des données et 9 % sont en train d’étudier des réglementations, dont beaucoup incluent des exigences strictes en matière de résidence des données.

Une liste croissante de clients de Fivetran, dont Autodesk, DoorDash, Elsevier, Okta et Penguin Random House, utilise désormais Fivetran dans de nouvelles régions pour aider à dégager des informations commerciales.

Aujourd’hui même, Fivetran annonce l’ouverture de deux nouveaux bureaux à Toronto, au Canada, et à Novi Sad, en Serbie. L’entreprise compte désormais 10 bureaux dans le monde, au service de milliers de clients internationaux.

La croissance rapide de Fivetran dans tous les secteurs d’activité et dans le Global 2000 s’explique par l’élimination de l’un des défis les plus chronophages auxquels les équipes de données sont confrontées aujourd’hui : la construction et la maintenance de pipelines de données qui centralisent les données dans un data lake ou un data warehouse cloud. Fivetran automatise complètement le processus ELT, en fournissant des pipelines préconstruits qui se déploient en quelques minutes et s’adaptent automatiquement aux changements dans les API et les schémas de la source. Les données sont déplacées et centralisées dans et entre les environnements cloud et sur site avec une plus grande sécurité que les connecteurs.