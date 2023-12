Fivetran nomme Scott Jones au poste de Chief Revenue Officer

décembre 2023 par Marc Jacob

Fivetran annonce la nomination de Scott Jones au poste de Chief Revenue Officer (CRO) de la société. Scott Jones apporte plus de 25 ans d’expérience dans la vente et la gestion d’entreprises à forte croissance, y compris des postes de direction chez SAP, Tableau et Alteryx. Il rendra compte à Taylor Brown, directeur de l’exploitation, et fera partie de l’équipe de direction de Fivetran. Il supervisera toutes les activités de génération de revenus de l’entreprise, y compris les opérations, les ventes, le marketing et la tarification.

M. Jones est un leader reconnu dans le secteur des données et siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs sociétés SaaS à forte croissance, dont Siteimprove, Vizrt, Leadspace et Peak. Avant de rejoindre Fivetran, il était PDG de la plateforme de données et d’analyse Incorta. Auparavant, M. Jones a été président et directeur de la recherche chez Alteryx et premier vice-président pour les Amériques chez Tableau. Il a également travaillé chez SAP pendant 6 ans, en tant que directeur de l’exploitation de la division Base de données et technologie, et a passé 8 ans à divers postes de direction des ventes chez SAP et Business Objects. En outre, M. Jones a occupé des postes de direction clés chez E.piphany, Group 1 Software et Dun & Bradstreet. Chez Alteryx, M. Jones a fait passer le chiffre d’affaires de 85 millions de dollars à 500 millions de dollars en quatre ans et a joué un rôle essentiel dans l’expansion des canaux internationaux et des activités d’entreprise de la société.

Scott Jones est titulaire d’une licence de l’université d’État de Californie à Chico et d’un MBA de l’université de Pepperdine.