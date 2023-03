Fivetran annonce trois nouvelles offres qui font de Fivetran

mars 2023 par Marc Jacob

Fivetran annonce trois nouvelles offres qui font de Fivetran la plateforme de classe entreprise la plus complète et la plus exhaustive en matière de mouvement automatisé des données. Utilisé par des milliers d’entreprises leaders sur le marché telles que Autodesk, Conagra Brands, Lionsgate, Morgan Stanley et Ziff Davis, le service entièrement géré de Fivetran aide les entreprises à alimenter les charges de travail critiques et à prendre des décisions d’affaires fondées sur les données.

Les entreprises de tous les secteurs d’activité et du Fortune 500 comptent sur Fivetran pour éliminer l’une des tâches les plus fastidieuses auxquelles les ingénieurs data sont confrontés aujourd’hui : la construction et la maintenance de pipelines de données pour centraliser les données provenant de diverses sources en un seul endroit. Fivetran automatise complètement le processus d’ELT, en fournissant des pipelines préconstruits qui se déploient en quelques minutes et s’adaptent automatiquement aux changements d’API et de schémas sources. Les données sont déplacées et centralisées dans et entre les environnements cloud et sur place. Avec Fivetran, l’accès aux données en temps réel devient aussi simple et fiable que l’électricité.

L’annonce d’aujourd’hui étend la plateforme de déplacement des données Fivetran, établissant la norme de l’industrie avec des options pour tous les types de déploiement pour la réplication sécurisée, en temps réel et à haut volume des bases de données :

● Les connecteurs Fivetran pour agents à haut volume (HVA) utiliser la capture des données de changement basée sur les registres pour lire directement les registres du système source à l’aide d’un agent qui minimise la latence de réplication et prend en charge de grands volumes de données. Les utilisateurs de l’entreprise peuvent ainsi accéder à des données actualisées, précises et granulaires en temps quasi réel. En fournissant des mises à jour incrémentielles et une surveillance de la dérive des schémas, les connecteurs HVA constituent la solution optimale pour prendre en charge les cas d’utilisation de réplication à haut volume.

● Le déploiement privé de Fivetran permet aux organisations hautement sécurisées qui gèrent des données de défense, de soins de santé, de finances et autres données sensibles d’héberger Fivetran sur place ou dans leur propre cloud privé virtuel (VPC). Auparavant, les entreprises dans les industries hautement réglementées ou avec des données confidentielles étaient limitées dans la façon et l’endroit où elles pouvaient centraliser leurs données en raison de problèmes de sécurité. En déployant Fivetran dans leur propre environnement, ces entreprises peuvent simplifier et moderniser leurs data stacks tout en restant conformes aux politiques régionales, sectorielles et de l’entreprise. La modernisation de l’infrastructure de cette façon réduit le coût total de possession puisqu’il n’y a pas d’infrastructure lourde ou d’exigences de mise en place intensive.

● AWS GovCloud Support permet aux agences gouvernementales de déployer Fivetran à l’aide d’AWS GovCloud afin de répondre aux exigences réglementaires spécifiques des gouvernements en matière de traitement des données. AWS GovCloud permet aux organismes gouvernementaux de profiter des économies du cloud tout en se conformant à FedRAMP pour le déplacement sécurisé des données. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser AWS PrivateLink pour que les données ne soient jamais exposées à l’Internet public.

« Snowflake s’engage à répondre aux besoins des agences du secteur public, et nous sommes fiers de notre partenariat continu avec Fivetran qui investit des ressources importantes pour répondre aux besoins des clients gouvernementaux », a déclaré Ted Girard, VP of Public Sector chez Snowflake. « La prise en charge supplémentaire de Fivetran pour l’exécution sur AWS GovCloud garantit que nos clients communs peuvent déplacer facilement et en toute sécurité leurs données critiques dans Snowflake, tout en maintenant la conformité avec les mandats sur l’ensemble du pipeline de données. »

« L’automatisation du mouvement des données est essentielle à la réussite de chaque entreprise aujourd’hui - en particulier compte tenu de la prolifération massive des données générées par les applications, les événements et les bases de données. Les pipelines de données "Do it yourself " ne sont plus une solution viable dans le marché mondial hyperconcurrentiel d’aujourd’hui », a déclaré Kevin Petrie, VP of Research chez Eckerson Group. « Fivetran continue d’innover avec une plateforme de services managés entièrement automatisée, capable d’être déployée dans n’importe quel environnement, sur site ou dans le cloud. »