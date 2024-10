FIN7 utilise des sites de nudité par deepfake comme appât pour propager des malwares

octobre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le groupe cybercriminel russe FIN7, actif depuis 2013 et connu pour ses opérations de fraude financière et ses campagnes de phishing avancées, a été identifié comme l’auteur d’une nouvelle campagne d’infection malveillante, selon Bleeping Computer. Le groupe, associé à des opérateurs de ransomware tels que DarkSide, BlackMatter et BlackCat, déploie désormais de faux sites proposant des générateurs de deepnude basés sur l’IA comme vecteur d’infection.