Feux de signalisation piratables en Allemagne : le commentaire de Tenable

décembre 2022 par Bernard Montel, directeur technique et security strategist de Tenable pour la région EMEA

« Bien que ce piratage puisse être considéré comme un risque limité et relevant de la simple nuisance, il met en lumière une réalité bien plus sinistre. L’attaque en elle-même est basique, mais elle démontre qu’il est possible d’interférer avec l’infrastructure critique qui contrôle nos routes. Même si une incursion coordonnée à grande échelle de cette nature soit peu probable – étant donné que les pirates doivent se trouver physiquement près du feu de signalisation avec un ordinateur portable, une radio et une antenne – cela illustre le fait qu’ils ont été en mesure d’ouvrir la porte qui pourrait permettre d’autres communications susceptibles de mener à une activité malveillante. »

« Cela renforce le fait que même les infrastructures critiques de base, dans ce cas les feux de signalisation, sont exposées au risque. Nous devons nous assurer que ces points d’entrée non sécurisés sont identifiés et traités. »