Eviden lance Qaptiva

mai 2023 par Marc Jacob

Alors que certains secteurs semblent prêts à recourir à l’informatique quantique pour des problèmes aujourd’hui traités par les supercalculateurs, l’objectif des clients évolue. D’une logique d’apprentissage, la demande se tourne vers le développement et l’utilisation d’applications concrètes d’informatique quantique.

Avec QaptivaTM, Eviden s’engage dans cette nouvelle ère en intégrant un riche écosystème de partenaires logiciels et matériels à sa plateforme de développement d’applications, offrant ainsi aux entreprises clientes des solutions pour faciliter le développement d’applications quantiques tangibles, et les faire fonctionner en mode as-a-service ou on premise.

Capitalisant sur la solide expérience d’Eviden en matière de calcul hybride, QaptivaTM aidera les entreprises, les organisations et les centres de recherche du monde entier à exploiter la puissance de l’informatique quantique et à accélérer le développement d’applications, afin de résoudre des problèmes scientifiques et commerciaux complexes.

Exploiter le potentiel de l’informatique quantique avec une offre tout-en-un

Le développement d’applications réelles grâce aux paradigmes de l’informatique quantique nécessite la construction d’un ensemble de bibliothèques logicielles spécialisées, orientées vers la résolution de problèmes, afin que les développeurs puissent utiliser leurs propres objets, spécifiques à leur domaine, sans être spécialistes de la physique quantique.

C’est pourquoi Eviden élargit son écosystème de partenaires afin de mettre à disposition un large choix de bibliothèques logicielles quantiques, tout en offrant différents choix de hardware. Pour accompagner l’évolution des logiciels quantiques, Eviden collabore avec plusieurs acteurs innovants – tels que ColibrITD, QuantFI, QubitSoft, Qubit Pharmaceuticals, QuRISK et Multiverse Computing – afin de les intégrer dans QaptivaTM et de répondre à des cas d’utilisation spécifiques aux secteurs de l’automobile, de la défense, de l’énergie, de la finance, des sciences de la vie et de la vente au détail. En matière de hardware, après la signature d’un accord avec son partenaire avant-gardiste IQM Quantum Computers en 2022, Eviden s’est également associé avec les leaders technologiques français Quandela et Pasqal pour des offres commerciales conjointes.

QaptivaTM offre des capacités tout-en-un et un environnement de développement de premier ordre pour écrire du code de manière unique et l’exécuter sans discontinuité sur différents hardware quantiques, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Conçue pour regrouper au même endroit l’ensemble des logiciels quantiques des partenaires de QaptivaTM, cette offre fournit aux développeurs, aux chercheurs et aux scientifiques tous les outils et ressources nécessaires (bibliothèques, connecteurs, émulateurs et compilateurs) sur une même plateforme. Ils peuvent ainsi programmer, optimiser, compiler, émuler et exécuter du code sur une unité de traitement quantique (QPU), afin d’obtenir des résultats tangibles très rapidement, sans attendre la mise en œuvre du Large Scale Quantum (LSQ)[1].

Outre un environnement de développement complet et simplifié, QaptivaTM offre également des capacités d’émulations avancées parfaites avec différents modèles de bruit, jusqu’à 41 Qubits logiques. Cette offre s’appuie sur la technologie disponible dans le QaptivaTM 800, la nouvelle génération de la Quantum Learning Machine d’Atos.

Pour le développement comme pour l’émulation d’applications, QaptivaTM prend en charge tous les paradigmes de programmation quantique les plus répandus (les systèmes à portes, à recuit ou analogiques) ainsi que d’autres technologies comme l’informatique quantique photonique.

QaptivaTM comprend une offre complète de conseil en informatique quantique, allant de la formation au développement d’applications, pour aider les entreprises, les organisations et les centres de recherche à comprendre et à identifier les cas d’utilisation réels, et ainsi développer leurs futures solutions, prêtes à l’emploi.

« Eviden est un leader mondial de l’informatique quantique. Avec le lancement de QaptivaTM, une offre complète axée sur le développement d’applications, Eviden est sur la bonne voie pour soutenir l’accélération de l’innovation et de l’adoption de l’informatique quantique par les entreprises et les organisations. Cette approche permettra à Eviden d’acquérir de nouvelles capacités, d’étendre ses solutions à de nouveaux marchés et de répondre aux besoins de ses clients. Grâce à son expertise reconnue dans le domaine du calcul de haute performance (HPC), Eviden accélérera l’adoption de l’hybridation pour combiner le calcul quantique, le HPC traditionnel et l’IA à grande échelle. Eviden possède tous les atouts essentiels et le potentiel pour contribuer de manière significative à l’avenir de l’informatique quantique », a souligné Bob Sorensen, Analyste Principal pour l’informatique quantique, Hyperion Research.