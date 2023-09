Eviden et HID® lance une solution de contrôle des accès physiques et logiques

septembre 2023 par Marc Jacob

Eviden, la ligne d’activités d’Atos dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce la signature d’un partenariat avec HID®, leader mondial des solutions d’identité de confiance. Cette collaboration permettra aux entreprises utilisant les solutions de contrôle des accès physiques et logiques de HID d’accéder à leurs actifs numériques à l’aide de la suite logicielle de gestion des identités et des accès d’Eviden, commercialisée sous la marque « Evidian ».

Grâce à cette approche innovante, les clients pourront contrôler entièrement leurs accès physiques et logiques en utilisant une méthode unique pour les deux authentifications.

Alors que les mots de passe pour accéder aux ressources numériques constituent le point faible de nombreuses politiques de sécurité, la solution d’authentification forte Enterprise Access Management (EAM) d’Eviden remplace les mots de passe par l’authentification multifactorielle (MFA) et couvre tous les scénarios d’authentification .

Les lecteurs de bureau OMNIKEY de HID, notamment les gammes OMNIKEY 5023 et OMNIKEY 5x27, sont désormais compatibles avec la suite logicielle Evidian de gestion des identités et des accès. Les entreprises qui utilisent les technologies HID pour l’accès physique ont ainsi la possibilité d’utiliser leurs informations d’identification pour accéder de façon simple et sécurisée aux ordinateurs, aux réseaux ou au cloud avec un seul identifiant. Les utilisateurs peuvent également bénéficier de l’intégration de l’identification grâce aux portefeuilles numériques sur les smartphones et les montres intelligentes pour accéder à des bâtiments, acheter des repas, se connecter à leurs ordinateurs portables et aux actifs numériques critiques.

Avec une équipe de plus de 6 000 spécialistes de la sécurité, une large gamme de produits de cybersécurité et un réseau mondial de 16 centres d’opérations de sécurité (SOC), Eviden est un leader mondial de la cybersécurité. Sa gamme de produits « Evidian » est une solution logicielle d’Eviden dédiée à la gestion des identités et des accès.