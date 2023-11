Eviden annonce la disponibilité d’AIsaac Cyber Mesh

novembre 2023 par Marc Jacob

AIsaac Cyber Mesh est une plateforme révolutionnaire qui s’appuie sur les capacités d’Eviden en matière de services managés de détection et de réponse (managed detection and response, MDR), en combinant la puissance de l’architecture maillée de cybersécurité (cyber mesh), Amazon Security Lake et l’IA générative d’Amazon Bedrock pour offrir une cyber-résilience inégalée en tant que service. Amazon Security Lake centralise automatiquement les données de sécurité provenant des environnements AWS, des fournisseurs SaaS, des sources cloud et sur site dans un lac de données conçu à cet effet. Amazon Bedrock est un service entièrement géré qui offre un choix de modèles de fondation (FM) très performants issus de grandes sociétés d’IA telles que AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI et Amazon via une seule API. Par ailleurs, il propose un large éventail de fonctionnalités nécessaires pour simplifier le développement d’applications d’IA génératives, tout en en préservant la confidentialité et la sécurité. Ce service de détection et de réponse aux menaces, entièrement géré ou cogéré, offre désormais également des solutions spécifiques pour divers secteurs, tels que les services financiers, l’industrie automobile et la santé, grâce à la propriété intellectuelle d’Eviden et à l’intégration avec les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) d’AWS, afin de répondre aux défis et aux besoins spécifiques en matière de cybersécurité.

AIsaac Cyber Mesh est conçu pour résoudre certains des problèmes les plus urgents en cyber actuellement, tels que les menaces persistantes avancées, les attaques de type « zero-day », les ransomwares, les menaces internes et les attaques de la chaîne d’approvisionnement. La plateforme permet aux organisations de surveiller, de détecter, de répondre et de se remettre des cybers incidents plus rapidement et plus efficacement que jamais. Cette plateforme, en fournissant des informations et des recommandations générées par Bedrock, un moteur d’IA génératif de pointe, permet aux experts en cybersécurité de prendre des décisions plus pertinentes plus rapidement.

AIsaac Cyber Mesh repose sur une architecture cyber mesh. Cette approche distribuée et modulaire de la cybersécurité permet aux organisations de créer un périmètre de sécurité flexible et évolutif autour de n’importe quel actif, quel que soit son emplacement. La plateforme s’appuie également sur le lac de données de sécurité d’Amazon, qui est un référentiel centralisé et sécurisé de toutes les données de sécurité collectées à partir de différentes sources, telles que les journaux, les alertes, les événements et les incidents. Cette consolidation permet d’obtenir une vue holistique et unifiée de la posture de sécurité et de la performance de l’organisation, facilitant ainsi les analyses approfondies et la création de rapports avancés.