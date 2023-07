Euralarm und Fire Suppression System Association unterzeichnen Kooperationsabkommen

Juli 2023 von Marc Jacob

Euralarm und die US Fire Suppression System Association (FSSA) haben ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Die gegenseitige Zusammenarbeit wird sich auf Bildung, Forschung, Service und andere damit verbundene Aktivitäten im Bereich des Brandschutzes konzentrieren.

Zu den Bereichen der Zusammenarbeit gehören technische Beratung, Forschung und Entwicklung, Vordenkerrolle und Zusammenarbeit im Bereich der ortsfesten Feuerlöschsysteme.

Die Fire Suppression Systems Association (FSSA) ist ein gemeinnütziger US-amerikanischer Fachverband und eine führende Autorität und Verfechterin des Brandschutzes für besondere Gefahren. Der Verband konzentriert sich auf die Gewährleistung eines nachhaltigen Brandschutzes für Menschen, Eigentum und die Umwelt. Die FSSA zieht Mitglieder im In- und Ausland an und setzt sich aus Errichtern, Herstellern, Beratern, Akademikern und Zulieferern zusammen, die zusammenarbeiten, um Ideen und Strategien zum Nutzen der Branche für Feuerlöschsysteme auszutauschen. Die Mitglieder der FSSA setzen sich für ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effektivität bei der Brandbekämpfung für besondere Gefahren ein.