Euralarm et la Fire Suppression System Association signent un accord de coopération

juillet 2023 par Marc Jacob

Les domaines de coopération peuvent inclure l’orientation technique, la recherche et le développement, le leadership éclairé et la collaboration dans le domaine des systèmes fixes de lutte contre l’incendie.

La Fire Suppression Systems Association (FSSA) est une association professionnelle américaine à but non lucratif qui fait autorité et défend la protection contre les incendies. L’association s’attache à garantir une protection durable des personnes, des biens et de l’environnement contre les incendies. La FSSA compte des membres nationaux et internationaux et se compose d’installateurs, de fabricants, de consultants, d’universitaires et de fournisseurs qui travaillent ensemble pour partager des idées et des stratégies au profit de l’industrie des systèmes d’extinction d’incendie. Les membres de la FSSA se consacrent au plus haut niveau de sécurité, de fiabilité et d’efficacité de l’extinction des incendies liés à des risques particuliers.