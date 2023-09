Etude Riverbed : DSI et gestion des talents, 68% des collabateurs Millenials ou Gen-Z quitteraient l’entreprise s’ils jugeaient leur expérience numérique insuffisante

Riverbed annonce les résultats de son enquête mondiale 2023 sur l’expérience numérique des employés (DEX), qui révèle que les entreprises doivent aujourd’hui appliquer des normes élevées en matière d’expérience numérique des employés afin de rester compétitives et de conserver leurs talents, en particulier pour les employés de la jeune génération qui envisageraient sans cela de quitter l’entreprise. L’enquête a interrogé 1 800 décideurs informatiques (ITDM) et commerciaux (BDM) dans dix pays et sept secteurs d’activité. Elle s’est intéressée aux attentes des différentes générations, au travail hybride, à l’évolution du rôle de l’informatique, ainsi qu’aux défis et stratégies à mettre en œuvre pour offrir une expérience numérique exceptionnelle aux collaborateurs.

Les Millennials (Y) et la Génération Z ont de grandes attentes en matière de DEX

L’enquête Global DEX a révélé que les employés de la génération Millennials (Y) et de la génération Z ont les attentes les plus élevées en matière de technologie et d’expérience numérique sur le lieu de travail, 91 % des décideurs estimant qu’ils devront fournir des expériences numériques plus avancées pour répondre à leurs besoins, et 89 % affirmant que les employés de la jeune génération exercent une pression accrue sur les ressources informatiques.

Si une entreprise ne parvient pas à répondre aux besoins des employés de la jeune génération en matière d’expérience numérique, les dirigeants interrogés estiment que 68 % d’entre eux envisageraient de quitter l’entreprise, et 63 % affirment que cette situation serait perturbatrice et aurait un impact sur la productivité, la réputation ou les performances de l’organisation. En outre, 95 % des dirigeants affirment qu’il est important (56 % très important) de fournir une expérience numérique transparente pour rester compétitif.

Avec des attentes numériques accrues et des talents, une productivité et une compétitivité en danger, presque toutes les personnes interrogées (92%) déclarent que l’investissement dans le DEX est l’une de leurs principales priorités pour les cinq prochaines années.

« L’influence croissante des natifs du numérique, l’évolution des modes et lieux de travail et la complexité des technologies de l’information ont exercé une pression considérable sur les responsables informatiques pour qu’ils répondent aux attentes des employés et de l’organisation dans son ensemble en matière d’expérience numérique. Et comme plus de deux tiers des dirigeants pensent que les employés de la jeune génération envisageraient de quitter l’entreprise si leurs besoins numériques n’étaient pas satisfaits, le DSI devient essentiellement un Chief Talent Officer », déclare Dave Donatelli, directeur général de Riverbed. « L’enquête Riverbed Global Digital Employee Experience a confirmé qu’il est de plus en plus difficile, et non de plus en plus facile, d’offrir de meilleures expériences numériques. Ce qui est encourageant, c’est que la grande majorité des chefs d’entreprise et des responsables informatiques comprennent le défi à relever et prennent des mesures proactives pour investir dans des technologies telles que l’IA et l’observabilité unifiée, afin d’améliorer l’expérience numérique des employés. »

Obstacles à la mise en place d’un DEX transparent

À une époque où l’expérience numérique est cruciale pour l’entreprise, 95 % des ITDM et des BDM ont cité au moins un obstacle ou une lacune majeure à la mise en place d’une DEX transparente. Les répondants ont identifié les contraintes budgétaires (36%), la pénurie de talents/compétences informatiques (35%), le manque d’outils d’observabilité suffisants (29%), le manque de services SaaS ou cloud appropriés (29%) et l’excès de données (28%) comme étant les principaux obstacles entravant leur capacité à offrir une expérience numérique aux collaborateurs. En outre, 87 % des dirigeants interrogés déclarent que la lenteur des systèmes et des applications et l’obsolescence des technologies ont un impact direct sur la croissance et les performances de leur organisation,

Les services informatiques tentent désormais de stimuler l’innovation et d’améliorer l’expérience numérique des employés tout en étant en sous-effectif (37 %) ou avec des employés qui n’ont pas les compétences clés pour effectuer leur travail (41 %). Pour remédier à cette situation, 81 % ont prévu un budget pour la formation du personnel informatique, et les responsables informatiques pensent majoritairement (86 %) qu’une technologie d’observabilité unifiée avec une plus grande automatisation peut également aider à combler le déficit de compétences.

Accélérer l’expérience numérique : L’observabilité unifiée, un must pour la DEX

Au cours des dernières années, l’évolution vers des environnements de travail hybrides et des déploiements rapides dans le Cloud a conduit les responsables informatiques à jouer un rôle plus important au sein des comités de direction, car on attend d’eux qu’ils fassent plus que d’allumer la lumière. Les dirigeants s’attendent à ce que la technologie soit un catalyseur de l’activité et un outil de recrutement pour maintenir l’engagement et la productivité des jeunes générations qui ont grandi dans l’ère numérique.

En fait, l’enquête a révélé que 89 % des responsables informatiques et des chefs d’entreprise prévoient d’accélérer l’adoption et la mise en œuvre de l’expérience numérique. Les organisations considèrent également que les technologies telles que l’IA et l’observabilité unifiée jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’expérience numérique. 94 % des dirigeants reconnaissent que l’observabilité unifiée est importante (52 % d’une importance critique) pour rester compétitif et fournir une DEX à la hauteur, et 91 % affirment qu’il faut investir davantage dans les solutions d’observabilité unifiée.

Autres résultats clés de l’enquête :

• Près de la moitié (49 %) des dirigeants déclarent qu’une expérience numérique transparente est le facteur le plus important pour maintenir l’engagement de leur personnel, dépassant les avantages traditionnels au bureau tels que les happy hours hebdomadaires (25 %), le café et les collations gratuits (14 %) et les marchandises/cadeaux de l’entreprise (11 %).

• Les responsables informatiques et commerciaux mondiaux interrogés ont déclaré que près de la moitié (47 %) de leurs employés travaillent selon un modèle hybride, et 88 % prévoient d’investir dans la technologie au cours des 12 à 18 prochains mois pour prendre en charge cette main-d’œuvre hybride. En outre, 96 % des personnes interrogées estiment que le travail hybride améliore leur capacité à attirer et à retenir les talents, ce qui contribue en fin de compte à la compétitivité future ; et 91 % conviennent que le travail hybride aura un impact durable et positif sur la société et le monde.

• L’informatique occupe une place plus importante dans la hiérarchie : 81% des ITDM et des BDM reconnaissent la pertinence croissante de l’informatique au sein de la hiérarchie suite au passage à des modèles de travail hybrides catalysés par la pandémie de COVID-19. En outre, 80 % des ITDM interrogés ont déclaré qu’ils ont actuellement un siège au COMEX, et 92 % de toutes les personnes interrogées ont convenu que l’informatique est plus responsable de l’innovation commerciale aujourd’hui qu’il y a trois ans.

• Les technologies émergentes et bien implantées qui feront ou défairont une entreprise : L’IA (45 %), le cloud (43 %), l’automatisation (35 %), les solutions de gestion de l’expérience numérique (35 %) et la technologie d’accélération des applications/réseaux (34 %) sont cruciales pour les organisations qui cherchent à rester compétitives sur le marché actuel.

L’enquête Riverbed Global Digital Employee Experience Survey 2023 a interrogé 1 800 décideurs informatiques et commerciaux mondiaux représentant des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 250 millions de dollars dans 10 pays. Leurs secteurs d’activité comprennent la finance/l’assurance, le pétrole et le gaz, le gouvernement/le secteur public, la santé/le secteur pharmaceutique, la fabrication, la distribution et les services professionnels. L’enquête a été menée par Sapio Research en mai 2023.