Equinix s’engage à réguler la température dans ses datacentres pour réduire leur consommation énergétique

décembre 2022 par Equinix

Equinix, Inc. s’engage à réduire sa consommation d’énergie globale en augmentant les paliers de température de fonctionnement de ses datacentres - une première pour un opérateur en colocation. Equinix établira une feuille de route pluriannuelle pour la gestion thermique de ses datacentres, afin d’obtenir un refroidissement plus efficient et de réduire leur empreinte carbone, tout en maintenant leur qualité de service. La durabilité des chaînes d’approvisionnement devenant une part de plus en plus importante des stratégies environnementales adoptées par les entreprises, cette initiative devrait permettre aux centaines d’organisations clientes d’Equinix de réduire leurs émissions indirectes (Scope 3) liées à leur utilisation de services de datacentres.

Pour évacuer la chaleur produite par les divers équipements informatiques qui composent les datacentres (les routeurs, serveurs et baies de stockage, etc.), les fournisseurs doivent investir dans des systèmes de refroidissement performants. « La plupart des datacentres fonctionnent en respectant des normes restrictives en matière de température et d’humidité, ce qui se traduit par des environnements inutilement plus froids que nécessaire », commente Rob Brothers, Vice-Président de la recherche sur les services de datacentres chez IDC. « Equinix collaborera avec des entreprises pour faire évoluer les idées quant à la gestion des températures dans les datacentres mais aussi pour démontrer que l’industrie peut garantir des niveaux de service élevés tout en améliorant l’efficience des datacentres. Avec cette initiative, Equinix jouera un rôle clé dans l’évolution de l’industrie, et contribuera à orienter le débat global sur le développement durable - auquel nous devons tous prendre part. »

« En tant que partenaire de longue date, nous sommes ravis de constater qu’Equinix s’efforce d’accroître l’efficience de ses datacentres à travers des pratiques intelligentes et durables », déclare Sue Preston, vice-présidente et directrice générale des services de conseil aux entreprises chez Hewlett Packard Enterprise (HPE). « L’optimisation des températures des datacentres permet d’en accroître le rendement énergétique, ce qui bénéficie tant aux entreprises qu’à la planète. Grâce au partenariat autour de HPE GreenLake, HPE et Equinix proposent désormais une solution de Cloud intelligente, complète et durable pour leurs clients. »

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Equinix prévoit d’ajuster le fonctionnement de ses datacentres à une température proche de 27 °C, en accord avec les standards A14 de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditionning (ASHRAE), une organisation internationale technique dans le domaine des génies thermiques et climatiques. Cette mesure contribuera à accroître la durabilité globale des datacentres Equinix grâce à des gains d’efficience mesurés à l’aide de l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE), qui constitue une référence pour l’ensemble de l’industrie en matière d’efficience énergétique de ces établissements.

« Cela fait déjà de nombreuses années qu’Equinix prend des mesures pour réduire l’impact environnemental de ses datacentres. En octobre dernier, nous avons inauguré à Saint-Denis notre dernier datacentre, PA10, dont la chaleur produite par les équipements sera redistribuée pour alimenter à 75 % d’énergie renouvelable la ZAC métropolitaine de la Plaine Saulnier et le Centre Aquatique de Saint-Denis des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec cette nouvelle mesure, Equinix innove encore pour un numérique plus durable tout en permettant à ses clients de réduire également leur empreinte carbone. » déclare Régis Castagné, Directeur Général d’Equinix France.

« Nos systèmes de refroidissement représentent environ 25 % de notre consommation totale d’énergie à l’échelle mondiale », déclare Raouf Abdel, vice-président exécutif des opérations internationales chez Equinix. « Grâce à cette nouvelle initiative, nous pouvons ajuster la température de nos datacentres de la même manière que les consommateurs le font chez eux. Cela devrait permettre jusqu’à 10% d’amélioration de l’efficacité énergétique sur certains sites. »

« Les datacentres sont indispensables dans notre vie de tous les jours, interconnectant les entreprises et services essentiels à nos vies numériques. », déclare Jon Lin, Vice-Président et directeur général des services de datacentres pour Equinix. « Plus de 10 000 entreprises s’appuient sur l’infrastructure digitale d’Equinix dans le monde entier. Une fois déployée, cette nouvelle régulation de la température est donc susceptible de profiter considérablement à ces entreprises, qui cherchent à réduire leurs émissions Scope 3 pour atteindre leurs objectifs climatiques globaux. Cette initiative représente une étape importante dans notre programme de développement durable, et s’inscrit également dans notre engagement pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. »

• Equinix a été le premier acteur du secteur à s’engager à atteindre le seuil de neutralité carbone (d’ici 2030), en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités mondiales et à sa chaîne d’approvisionnement.

• Equinix a récemment signé deux nouveaux contrats de vente directe d’électricité (PPA) en Finlande pour la création de nouvelles installations générant des énergies renouvelables. Avec cet accord, l’entreprise voit sa capacité totale de production de ce type d’énergies sous contrat à long terme approcher les 300 mégawatts.

• Le taux de couverture de la consommation électrique d’Equinix par des énergies renouvelables dépasse les 90 % depuis 2018. En 2021, ce pourcentage a atteint les 95 %.