En cette fin d’année, la 5G revient en force : déluge de données et failles de sécurité à venir pour les organisations

décembre 2022 par Gigamon

Cette annonce fait de la 5G un sujet résurgent de cette fin d’année et avec elle son lot de questionnements sur le management d’un accroissement des données et la sécurité des organisations.

Un déluge de nouvelles données à gérer

L’amélioration du haut débit mobile, le télétravail, les communications massives MtoM et IoT, les exigences du streaming vidéo, etc. vont générer un déluge de nouvelles données à forte valeur. La façon dont les entreprises vont gérer le traitement et le stockage sera un facteur déterminant de leur réussite dans le monde de la 5G ; à contrario elles pourraient craindre une augmentation significative de coûts.

Cette densité d’informations rend la visibilité du trafic vitale, notamment pour garantir une expérience utilisateur forte. Une analyse fine du réseau va être requise pour repérer plus rapidement les problèmes de performance, réduire le temps moyen de résolution (MTTR), améliorer la fiabilité du réseau et minimiser les coûts de support.

De même, de nouvelles techniques d’optimisation des données devront être utilisées pour conserver les données critiques, sans surcharger les sondes réseau et obtenir les informations les plus importantes pour le dépannage, la surveillance et l’analyse. Il existe de nombreuses techniques d’optimisation des données, allant de techniques simples comme la déduplication et le découpage en flux, à des techniques plus innovantes comme l’échantillonnage des abonnés et le filtrage des applications. Elles pourront aussi aller plus loin et transformer les paquets réseau en enregistrements de métadonnées.

Des menaces de sécurité multipliées

Les qualités de la 5G telles que la diminution de la latence et l’augmentation de la bande passante sont également des menaces pour la sécurité. En effet, La 5G multiplie les points d’accès. Chaque point de contact et matériel supplémentaire crée une nouvelle ouverture et implique que tous les points d’accès doivent être surveillés au niveau physique et numérique.

La vitesse de la 5G ouvre le champs de possibles notamment à l’utilisation d’appareils IoT, sources de potentielles nouvelles ouvertures pour des attaquants. Les petits appareils IoT, comme les thermostats, ont souvent une sécurité plus faible : une brèche dans l’un de ces appareils peut signifier que l’ensemble du système est compromis.

De même, la 5G est suffisamment rapide pour envisager par exemple, la chirurgie à distance et la multiplication des voitures à conduite autonome, mais cela signifie également qu’elle pourrait être plus difficile à suivre pour prévenir les attaques. Par ailleurs, cette transmission de données critiques et sensibles nécessitera des niveaux de sécurité encore plus élevés pour éviter les ruptures de communication, les comportements malveillants ou l’espionnage et le vol d’informations.

« La visibilité de bout en bout est vitale pour la surveillance de tout système, mais elle est particulièrement nécessaire pour la sécurité de la 5G, où il y a tant de points d’accès pour les acteurs malveillants. Cette surveillance doit s’étendre à toutes les couches du réseau, y compris les cellules du réseau physique et les plans de données. L’observabilité avancée du réseau, associée à des procédures d’atténuation, constituera une défense plus efficace contre les nouvelles incursions potentielles. » conclut Bertrand de Labrouhe, Directeur des ventes Europe du Sud de Gigamon