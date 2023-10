En 2022, Amazon, Microsoft et Google ont capté 70% de la croissance des dépenses françaises en Cloud public d’infrastructures

juillet 2023 par Markess by Exægis

Alors que les hyperscalers ont annoncé des résultats mondiaux en légère décélération pour 2022 (+27% pour Microsoft Azure à $36 milliards, +28% pour Amazon Web Service à $80.1 milliards et +37% pour Google Cloud à $26.3 milliards), Markess by Exaegis détaille les résultats 2022 sur le marché français, un extrait de ses analyses sur le marché des Infrastructures Digitales et Stratégies Cloud. }

Le marché des infrastructures Cloud poursuit sa segmentation par groupes de pairs avec des positions qui s’établissent désormais clairement entre les fournisseurs de solutions de Cloud public, les fournisseurs de services managés autour du Cloud et les acteurs du Cloud privé.

Toutefois, la demande pour des solutions de Cloud sécurisé et l’engouement pour le mariage des environnements dans des stratégies hybrides et multicloud tend à brouiller les cartes. Les acteurs historiques de l’hébergement, de l’infogérance et du cloud privé nouent des partenariats pour marier leurs solutions avec des offres de IaaS-PaaS publiques. C’est le cas par exemple de Orange Business, Atos, Sopra Steria, Cloud Temple, Capgemini, Claranet, Inetum, etc. Dans le même temps, les hyperscalers Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud nouent des partenariats étroits et des JV avec les acteurs français pour mieux adresser les organisations locales.

Pour en revenir aux résultats des acteurs du marché, sur les services d’infrastructures systèmes et applicatives de Cloud public (IaaS et PaaS), les 3 hyperscalers ont capté 70% de la croissance du marché en 2022 (c’est-à-dire près de 420 millions d’euros de nouveau business en une année pour eux 3 !), ne laissant que 30% pour l’ensemble des autres fournisseurs (français, européens et mondiaux) :

Amazon Web Services continue de tirer le marché en conservant depuis 2020 ses 45% de part de marché. La société poursuit un développement intense sur le marché français et tire la croissance du IaaS-PaaS. Avec une offre innovante et pléthorique, AWS est désormais présent dans toutes les strates de l’économie française, de la PME aux très grands comptes en passant par les éditeurs et les startups. Google de son côté est le champion de la croissance avec 39% en 2022 mais sa part de marché reste sous les 10%. Microsoft enfin grimpe à 18% de part de marché et tire profit de ses investissements massifs sur Azure et des synergies avec ses offres logicielles (Office 365, CRM, ERP, Analytics, et désormais l’IA).

Les autres fournisseurs de Cloud public, parmi lesquels OVHcloud, Orange Business, Outscale, Scaleway, Cloud Temple, Oracle ou encore IBM Cloud ont réalisé ensemble 25% de croissance et concentrent 29% du marché. Pour la plupart, ces acteurs ne peuvent rivaliser avec les investissements colossaux des hyperscalers, chiffrés en milliards de dollars annuels, et se concentrent sur des segments spécifiques (cybersécurité, plateformes applicatives, cloud souverain ou encore gestion de cloud hybride et multicloud).