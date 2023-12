ESET désigné comme Fournisseur Remarquable dans le célèbre rapport dressant le paysage des solutions XDR

décembre 2023 par Marc Jacob

ESET est mentionné dans le rapport Forrester sur le paysage des plates-formes de détection et de réponse étendues (XDR) du quatrième trimestre 2023. Ce rapport offre un aperçu de 29 fournisseurs de solutions XDR, parmi lesquels ESET est distingué en tant que fournisseur notable. Forrester a mené ces recherches dans le but de fournir aux professionnels des informations sur la valeur qu’ils peuvent attendre d’un fournisseur XDR. Le rapport aide les clients à comprendre les différences entre les fournisseurs en fonction de leur taille et de leur position sur le marché.

L’XDR, en remplacement progressif de l’EDR, consolide les détections issues à la fois des endpoints et d’autres actifs. Cette innovation repose sur une approche cloud-native, robuste, combinée au big data, offrant une expérience améliorée aux analystes en matière de détection préventive, d’investigation approfondie et de réponse rapide. L’aperçu du paysage des solutions XDR de Forrester se concentre sur la proposition de valeur et détaille les fournisseurs actifs sur le marché. Les fournisseurs répertoriés dans l’aperçu varient en taille, région et cas d’usage, y compris les quatre principaux répondant aux attentes des acheteurs : Surface de détection native (Endpoints), Surface de détection native (charge opérationnelle), Gestion d’incident et Chasse aux menaces.

ESET PROTECT Elite cible aussi bien les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises (PME), sans oublier les partenaires et prestataires informatiques (MSSP). Cette solution complète intègre ESET Inspect, la plateforme XDR d’ESET, ainsi que la protection multicouche des terminaux. :

L’Authentification multi-facteurs,

Une Suite de sécurité serveur,

La Défense avancée contre les menaces (Sandboxing Cloud),

Le Chiffrement complet du disque,

La sécurité des e-mails et la protection des applications cloud (SharePoint, OneDrive et Google Workspace).

La solution propose également une analyse continue des vulnérabilités et des failles du parc informatique, ainsi qu’une remédiation sélective basée sur les risques et le contexte de l’entreprise. Elle s’avère idéale pour les organisations confrontées à des défis en matière de ressources de sécurité, offrant une surveillance constante des menaces, une chasse aux menaces, une analyse des causes profondes et des conseils de remédiation.

Alors que certains fournisseurs s’efforcent d’intégrer de nombreuses technologies complémentaires à leur cœur de métier, ils compromettent souvent la qualité de leur détection intrinsèque. ESET évalue avec soin ses nouvelles intégrations potentielles, tout en respectant les normes les plus élevées nécessaires. En plus des quatre cas d’utilisation principaux, ESET se concentre sur trois des six cas d’utilisation étendus mis en évidence dans le rapport : Surface de détection native (supplémentaire) ; Gestion des risques et vulnérabilités (VRM), Violations de politiques, Mauvaises configurations ; et Détection de code.