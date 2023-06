Dynatrace annonce l’extension de Grail™

février 2023 par Marc Jacob

Dynatrace annonce l’extension de Grail™, le data lakehouse de sa plateforme, à l’ingestion des métriques, traces, lien de topologie et dépendances des compostants multicloud, en plus des logs et des événements métiers déjà disponibles depuis quelques mois. Grail offre ainsi des capacités accrues de stockage, de traitement et d’analyse de volume énorme de données de toutes sortes, issues des écosystèmes cloud, tout en conservant leur contexte, et ce sans avoir besoin en amont de les structurer ou de perdre beaucoup de temps pour les réhydrater.

Dynatrace dévoile aussi une nouvelle interface et expérience utilisateur pour sa Software Intelligence Platform, incluant des tableaux de bord plus puissants et permettant une collaboration plus étroite entre les équipes business et de développement. Dynatrace Notebooks, la nouvelle fonctionnalité de document interactif, permet aux équipes IT, de développement, de sécurité et business, de collaborer en utilisant la même datasource, enrichi de code, de texte et de médias, pour créer, évaluer et partager des informations à partir d’analyses exploratoires, accélérées grâce au moteur d’IA de causalité.

Ces nouvelles fonctionnalités permettent d’exploiter des analyses de données croisées avec la puissance des graphes, en plus des analyses automatiques et intelligentes déjà disponibles et prêtes-à-l’emploi dans la plateforme Dynatrace®. Cela permet d’obtenir des réponses instantanées et précises pour un éventail illimité de cas d’usages BizDevSecOps. Par exemple :

Protéger les clients et les marques, en effectuant des analyses de sécurité des applications pour identifier, réduire et prévenir les violations de données.

Améliorer la satisfaction client et maximiser les revenus en interrogeant ses clients e-commerce qui n’ont pas pu finaliser leur paiement à cause d’un problème technique.

Dérouler des opérations multicloud plus efficaces en anticipant les performances et l’utilisation du cloud au fil du temps, pour optimiser l’allocation de ressources en fonction des besoins des utilisateurs.

Selon une récente étude, près des trois-quarts (71%) des DSI pensent que l’explosion de données produites par les stacks technologiques cloud et multicloud, dépasse les capacités des équipes à gérer et exploiter. Les solutions de monitoring traditionnelles n’ont pas la flexibilité, la rapidité et l’agilité nécessaires pour fournir des analyses précises et en temps réel de ces écosystèmes. Elles s’appuient sur des échantillons de données, et ne peuvent pas représenter les relations dynamiques qui existent entre les millions, voire milliards de composants différents qui constituent les architectures cloud modernes. Elles ne disposent pas non plus de fonctionnalités permettant aux équipes de développement, de sécurité et de business, de collaborer sur des projets d’analyses de données.

La plateforme Dynatrace répond à ces besoins, grâce à ses nouvelles fonctionnalités d’analyses orientées graphes.

« Grail a ajouté une grande valeur à Dynatrace, en unifiant les données générées par nos clouds, tout en en conservant le contexte, et en fournissant des analyses pilotées par IA à la fois instantanées, précises et rentables, affirme Philip Mendez, Manager-Enterprise Observability Platform chez Toyota Financial Services. « Ces fonctionnalités étendues de la plateforme permettent aux experts du sujet, dans toute notre entreprise, de créer et de collaborer sur des projets d’analyses exploratoires qui exploitent les données générées par nos clouds depuis des années. La vitesse, la rétention de données et la flexibilité de la plateforme Dynatrace vont bien au-delà de tout ce que nous avons pu voir par ailleurs. »

La nouvelle expérience utilisateur Dynatrace, les fonctionnalités du notebook et la prise en charge par Dynatrace Grail de métriques et de Dynatrace® Smartscape pour la cartographie des topologies et des dépendances, seront disponibles dans les 90 jours suivants cette annonce. La prise en charge par Grail de Dynatrace® PurePath® pour les traces distribuées sera disponible pour les premiers utilisateurs dans les 90 jours suivant cette annonce. Pour plus d’informations, consultez le blog de Dynatrace.