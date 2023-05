Digital Realty lance à Paris un data center « Direct Liquid Cooling ready » pour les plateformes HPC

mai 2023 par Marc Jacob

Pour répondre au défi du calcul haute densité, le data center Digital Realty de la Courneuve a été nativement équipé du système de refroidissement Direct Liquid Cooling (DLC) pour permettre l’accueil des équipements informatiques intensifs des clients. L’efficience du refroidissement liquide direct est nettement supérieure à celle du refroidissement par air en termes de transfert de chaleur et de consommation d’énergie. La puissance de calcul des plateformes HPC conjuguée à l’efficience énergétique du DLC entraine une baisse significative du cout de traitement des données pour les clients.

Cette innovation désormais disponible chez Digital Realty vient répondre d’une part à l’augmentation de la densité des équipements HPC des clients, et d’autre part à la contribution à l’effacement de leur empreinte carbone sur les scopes 1 et 2.

De la nécessaire interconnexion au sein des hubs

Avec l’évolution des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’analytique des données, le volume des données avec lesquelles les entreprises doivent travailler connaît une croissance exponentielle engendrant une augmentation significative des investissements dans le HPC.

La croissance du HPC met donc en évidence la nécessité d’un écosystème interconnecté robuste qui rassemble les infrastructures haute performance, les fournisseurs de cloud, les opérateurs télécoms et les différentes sources de données.

Avec plus de 300 datacenters interconnectés dans le monde entier, Digital Realty permet aux entreprises de placer leurs charges de travail HPC à proximité de cette communauté connectée, fournissant l’agilité nécessaire à leur transformation digitale et à l’évolution de leur business model.

Qu’est-ce que le HPC ?

Le HPC (High Performance Computing aussi appelé calcul haute performance en français) consiste à agréger la puissance de calcul de plusieurs milliers de processeurs afin de traiter d’énormes volumes de données à des vitesses très élevées. Les plateformes HPC fournissent des performances capables de résoudre des problèmes extrêmement complexes avec une efficacité de pointe par rapport à l’informatique traditionnelle.