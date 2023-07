Digital Realty choisit le logiciel IBM Envizi ESG Suite pour convertir ses données en informations à valeur ajoutée dans ses datacenters et ses bureaux du monde entier

juillet 2023 par Marc Jacob

IBM annonce que Digital Realty (NYSE:DLR) utilise la solution IBM Envizi ESG Suite pour collecter, analyser et communiquer sur ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de son réseau de plus de 300 datacenters situés dans plus de 50 métropoles, dans 27 pays et sur six continents.

Selon un rapport de l’IBM Institute for Business Value (“The ESG data conundrum”), si 95 % des organisations interrogées ont élaboré des propositions ESG, seules 10 % d’entre elles déclarent avoir réalisé des progrès significatifs dans la réalisation de leurs objectifs, et 73 % évoquent une difficulté à gérer une surabondance de données manuelles.

Digital Realty est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions Cloud et neutres de datacenters et d’interconnexion pour les principales métropoles du monde entier, notamment Paris, Chicago, Francfort, Johannesburg, Londres, New York, Virginie du Nord, Sao Paulo, Singapour, Sydney et Tokyo. Digital Realty est présent à Paris avec 9 datacenters et à Marseille, avec 3 datacenters. Engagée dans une démarche de développement durable et de protection de l’environnement, l’entreprise utilisera IBM Envizi comme centre de collecte, de gestion et d’analyse de ses données ESG, en vue de suivre ses progrès, d’identifier les domaines à améliorer, de communiquer ses performances aux parties prenantes et de répondre aux exigences en matière de publication de l’information. Le logiciel fournit une solution complète et intégrée pour gérer les performances ESG, l’impact environnemental et les objectifs de développement durable.

« En nous appuyant sur les fonctionnalités d’IBM Envizi, nous allons transformer la façon dont nous collectons, analysons et communiquons nos performances ESG dans l’ensemble de notre réseau mondial de datacenters. Cela nous aidera à suivre et à gérer notre performance environnementale, tout en nous permettant de mieux répondre aux besoins de durabilité de nos clients et des autres parties prenantes », déclare Aaron Binkley, VP Sustainability, Digital Realty.

« Les organisations du monde entier sont tout simplement submergées par une quantité massive de données liées à l’ESG - provenant des opérations, des capteurs dans les usines, etc. Mais ces données sont souvent cloisonnées dans des bases de données, des feuilles de calcul et des entités commerciales », déclare Christina Shim, Vice President, Global Head of Product Management and Strategy, IBM Sustainability Software. « La suite IBM Envizi ESG aide nos clients, tels que Digital Realty, à tirer parti des données pour prendre chaque jour des décisions plus éclairées et plus durables. »

En travaillant avec IBM, Digital Realty utilise Envizi pour gérer et amplifier les initiatives de développement durable dans l’ensemble de son réseau. A titre d’exemple :

• Créer un système unique pour enregistrer les données ESG : Envizi permet à Digital Realty de rationaliser la collecte de données provenant d’un large éventail de sources telles que les données sur les énergies, l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, les certificats d’énergie renouvelable, les données sur les déchets, les voyages d’affaires, les biens et services achetés. Digital Realty peut ainsi fournir plus facilement des données homogènes pour le reporting, l’analyse et la prise de décision - par exemple, pour les calculs d’émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3) et pour la création de son rapport annuel sur les questions ESG.

• Analyser les données pour faciliter la prise de décision en matière de développement durable : Digital Realty peut utiliser les outils d’analyse avancée d’Envizi pour transformer ces données en informations sur la performance de son réseau, ce qui l’aide à prendre de meilleures décisions et à atteindre ses objectifs en matière de développement durable. Par exemple, Envizi peut aider Digital Realty à évaluer son réseau actuel et à apporter des changements dans ses trois domaines d’intervention : concevoir et construire des datacenters plus durables, trouver de nouveaux moyens de les alimenter en énergie et améliorer la façon dont ils sont exploités.

• Rationaliser les rapports ESG et de durabilité : Digital Realty s’est engagé à fournir des informations ESG transparentes et à rendre compte de ses performances chaque année, y compris des progrès réalisés par rapport à son objectif SBTi de réduire ses émissions Scope 1 et 2 de 68% et ses émissions Scope 3 de 24% d’ici 2030. Les capacités de reporting ESG d’Envizi sont conçues pour faciliter la rationalisation de ces processus de reporting, avec des questions et des réponses gérées au sein d’une interface logicielle unique.

IBM utilise également Envizi pour la saisie, le stockage et la gestion de données relatives à ses activités, telles que la consommation d’énergie et d’eau, la planification et le suivi de projets de réduction de la consommation d’énergie et d’eau, ainsi que pour la rédaction de rapports externes et la publication d’information. IBM est également un client important de Digital Realty, qui héberge une partie de son réseau de datacenters mondiaux. L’équipe d’IBM Global Real Estate partage ses connaissances et son expérience sur Envizi avec Digital Realty, qui s’oriente vers des opérations plus durables.

L’IBM Envizi ESG Suite fait partie des solutions en matière de développement durable et d’expertise en conseil d’IBM, comprenant IBM Environmental Intelligence Suite , IBM Turbonomic, IBM Planning Analytics, IBM Cloud Carbon Calculator et IBM LinuxONE, qui aident les organisations à définir, mettre en oeuvre et atteindre leurs objectifs ESG.