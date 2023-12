Démocratisation de l’IA, généralisation du Modern Edge et du Zero Trust : Dell Technologies dévoile les tendances technologiques pour 2024

décembre 2023 par John Roese, Dell global CTO

“En 2024, toute orientation converge vers l’Intelligence Artificielle. L’année à venir sera marquée par le déploiement de l’IA à la périphérie, la diversification du parc matériel et la sécurisation grâce à l’approche Zero Trust. Nous entrons dans l’ère de l’IA, et à long terme, celle-ci conduira à des changements architecturaux dans l’ensemble de l’écosystème informatique pour les prochaines années”, a déclaré John Roese, Global Chief Technology Officer. “Il est donc essentiel de mener une réflexion active sur le déploiement de l’IA, mais elle ne devrait pas être menée de manière isolée par rapport aux autres architectures. C’est ainsi que les entreprises seront en mesure d’aligner leur vision et leurs actions pour garantir un succès à long terme.”

L’IA occupe le devant de la scène et passe de la théorie à la pratique

Dell Technologies anticipe une transition du discours autour de l’intelligence artificielle générative, passant de la théorie à la pratique, avec une transition des coûts d’infrastructure et de formation aux coûts d’inférence et de fonctionnement. “Bien que la GenAI ait donné lieu à des réflexions incroyablement inventives sur la transformation potentielle des entreprises et de l’humanité, l’intelligence artificielle générative est rarement déployée à grande échelle dans le monde réel. En 2024, la première vague de projets d’entreprise de GenAI atteindra des niveaux de maturité qui mettront en évidence certaines dimensions significatives de la GenAI qui n’ont pas encore été appréhendées dans la phase initiale”, a déclaré John Roese.

De plus en plus, les entreprises passeront d’une expérimentation à grande échelle à une stratégie top-down visant à déterminer les projets d’IA réellement transformateurs. À plus long terme, John Roese estime que l’informatique quantique permettra de résoudre le problème majeur de la demande extrême de ressources informatiques nécessaires à la GenAI et à la plupart des systèmes d’IA à grande échelle. Il est certain que l’informatique quantique permettra aux systèmes d’IA de faire un bond en avant. La base informatique de l’IA moderne pourrait éventuellement évoluer vers un système quantique hybride, où le traitement de l’IA serait réparti sur un ensemble d’architectures de calcul diverses, y compris des uni¬tés de traitement quantique.

La généralisation du modern Edge et la montée en puissance du multicloud

Alors que les données demeurent essentielles à l’avenir des organisations, il sera crucial d’en extraire de la valeur pour exploiter des opportunités commerciales porteuses d’innovation. Selon John Roese Les entreprises reconnaîtront qu’il existe deux approches pour déployer une périphérie moderne (modern Edge) : la prolifération de solutions Edge isolées ou la création d’une plateforme Edge multicloud. Privilégier cette dernière solution consiste à adopter une approche de "plateforme Edge" où le modern Edge devient une extension de l’infrastructure multicloud.

Multiplication des initiatives Zero Trust

Avec la démocratisation de l’IA, et à mesure que davantage de données et d’intelligence migrent vers la périphérie, la maîtrise des données gagne en importance. De ce fait, le périmètre croissant des menaces accentue encore davantage la nécessité de développer des architectures Zero Trust robustes.

“Le Zero Trust sera progressivement la solution par défaut vers laquelle les entreprises s’orienteront", a déclaré John Roese. C’est la réponse adéquate pour inverser la courbe de la cybercriminalité. On peut donc anticiper une multiplication des initiatives Zero Trust à l’échelle mondiale.”

En 2024, Dell Technologies prévoit la mise sur le marché du projet Fort Zero, le premier système de cloud privé commercial Zero Trust. Cette initiative ouvrira ainsi la voie de son adoption dans divers secteurs d’activités.