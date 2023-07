DataCore Swarm obtient la certification Veeam-Ready pour ses dernières versions

juillet 2023 par Marc Jacob

DataCore Software annonce que sa solution software-defined storage (stockage objet défini par logiciel, SDS) DataCore Swarm a obtenu la certification Veeam-Ready pour ses dernières versions de Veeam Backup & Replication (v.12) et Veeam Backup for Microsoft 365 (v. 7). DataCore Swarm offre aux entreprises utilisant les produits de sauvegarde une cible de stockage hautement sécurisée et résiliente pour préserver les sauvegardes de manière rentable. Offrant une évolutivité et une flexibilité massives, Swarm garantit que les données sont stockées sur site et protégées en permanence contre les attaques malveillantes, les ransomwares, le bit rot, les erreurs de procédure et les pannes matérielles.

La version 12 de Veeam Backup & Replication, le produit phare de Veeam, offre des fonctionnalités révolutionnaires, notamment la prise en charge de la sauvegarde des données directement en stockage objet. Sans exiger un niveau de performance supplémentaire, elle réduit les coûts tout en garantissant une sauvegarde et une restauration rapides à partir du stockage objet. Avec les badges « Veeam Ready – Object » et « Veeam Ready – Object with Immutability », Swarm offre aux clients de Veeam un moyen simple et économique d’archiver leurs sauvegardes en mode ‘stockage objet’ sur site. Swarm prend désormais également en charge l’API Smart Object Storage (SOSAPI) dans Veeam Backup & Replication qui fournit un échange d’informations bidirectionnel au profit des utilisateurs de Veeam, rendant l’interopérabilité avec Swarm plus transparente et intuitive.

DataCore Swarm a également été testé et vérifié avec succès pour sa compatibilité avec Veeam Backup pour Microsoft 365 version 7, garantissant une protection robuste des données pour les applications cloud Microsoft 365.

Prenant en charge les déploiements mono-site et multisites avec une mise à l’échelle massive des capacités, DataCore Swarm permet aux entreprises de répondre à leurs besoins évolutifs en matière de protection des données. Doté de fonctionnalités complètes de sécurité, de conformité et de fonctionnalités telles que l’immuabilité, WORM, le cryptage, le hachage, les sceaux d’intégrité et autres, Swarm change la donne pour les industries ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Depuis plus d’une décennie, des organisations de premier plan font confiance à DataCore Swarm pour fournir une protection évolutive des données.