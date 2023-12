DataCore Software dévoile les nouvelles capacités des solutions de stockage SANsymphony et Swarm

décembre 2023 par Marc Jacob

La nouvelle fonctionnalité du logiciel de stockage en bloc SANsymphony, appelée « Adaptive Data Placement », s’appuie sur plus de deux décennies de travaux pionniers dans le domaine de la virtualisation du stockage. Ce développement unique dans le secteur répond aux problèmes critiques d’allocation de stockage auxquels les équipes informatiques sont confrontées depuis de nombreuses années : 10 % des données organisationnelles pilotent généralement 90 % des opérations d’E/S ; et ces 10 % changent constamment en importance en termes de fréquence d’accès aux données. Un des enjeux consiste alors à empêcher les 90 % restants des données rarement consultées de consommer des ressources précieuses de haute performance, ce qui amène souvent les administrateurs informatiques à devoir choisir entre optimiser les performances ou la capacité, généralement aux dépens de l’autre.

De plus, la prochaine version de SANsymphony comportera de nouvelles améliorations, notamment des snapshot compressés et des restaurations qui se traduisent par une meilleure économie de stockage, ainsi que des paramètres d’administration avancés qui simplifient et accélèrent la gestion des services de données.

En ce qui concerne sa plate-forme de stockage en mode objet Swarm, populaire dans les déploiements de data centers core, DataCore a développé une approche plus simple, plus flexible et plus agile avec un déploiement sur serveur unique. Cette nouvelle option est spécialement conçue pour répondre aux exigences uniques des charges de travail Edge. Swarm a été entièrement conteneurisé et rationalisé sur un seul serveur alimenté par Kubernetes pour des configurations compactes parfaitement adaptées aux emplacements Edge et Remote Office/Branch Office (ROBO). Les services de données et les fonctions de gestion de contenu de Swarm répondent efficacement aux demandes croissantes de stockage et de traitement événementiel dans l’Edge.

Swarm 16 inclut en outre l’intégration avec Veritas NetBackup via le verrouillage d’objet S3 immuable. Cela complète des développements similaires avec Veeam et Commvault pour une cyberdéfense et une résilience aux ransomwares encore plus robustes.

L’IT Press Tour, organisé à Madrid, a été un événement idéal pour présenter ces annonces, démontrant l’engagement de DataCore en faveur du progrès technologique face aux défis en constante évolution. Pour un accès anticipé à ces fonctionnalités de pointe, veuillez contacter DataCore pour obtenir une version preview.