CyberSecura officialise son partenariat avec Serenys Assurances

novembre 2023 par Marc Jacob

CyberSecura, entreprise grenobloise spécialisée en conseil et services innovants en cybersécurité et conformité réglementaire au RGPD, et Serenys Assurances, entreprise grenobloise de courtage en assurances, ont conclu un accord de partenariat permettant à leurs clients d’accéder à des prestations de services en cybersécurité et conformité réglementaire, ainsi qu’à des services d’assurances dans ces domaines spécifiques. Les entreprises pourront ainsi proposer à leurs clients respectifs des réductions exclusivement accordées dans le cadre de ce partenariat, afin de les encourager à une maitrise plus globale des risques liés à l’utilisation du numérique.

Bien que 85% des entreprises utilisent le numérique comme un moteur de croissance, les

risques associés ne sont pourtant pas toujours pris en compte. Les conséquences d’une cyber

attaque sont d’autant plus dévastatrices lorsque leurs systèmes d’information de l’organisation

ne sont pas correctement protégés : interruption de services, coûts élevés de réparation,

pertes d’exploitation, conséquences juridiques et de notoriété. Malgré le fait que les PME

représentent 99% des entreprises du territoire français, ces dernières sont encore

insuffisamment protégées face aux cyber risques : elles ne sont que 0,2% a avoir souscris à

une assurance cyber contre 9% des ETI et 84% des grands groupes français.*

La synergie entre CyberSecura et Serenys Assurances

Lorsqu’une entreprise souhaite souscrire à un contrat d’assurance cyber, elle a l’obligation de

démontrer une certaine maturité dans ce domaine, ainsi qu’une bonne préparation face à ces

enjeux. Elle doit ainsi être en mesure de comprendre l’évaluation des risques et de leurs

occurrences de survenance, d’évaluer les risques qui la concernent, et de comprendre la

quantification de ces risques.* Ainsi, et pour des raisons de coûts, les assureurs cyber sont de

plus en plus réticents à l’idée d’assurer des entreprises mal préparées aux enjeux de

cybersécurité. Chez CyberSecura, nous expliquons régulièrement à nos clients que nous les

aidons à maitriser les risques, mais que le risque zéro n’existe pas : être bénéficiaire d’une

assurance couvrant les cyber risques permet ainsi de diminuer l’impact financier d’une cyber

attaque réussie, et participe donc à la maitrise des risques cyber en entreprise.