CyberSecura formalisiert seine Partnerschaft mit Serenys Assurances, einem Versicherungsmaklerunternehmen für Cyberrisiken

November 2023 von Marc Jacob

CyberSecura, ein in Grenoble ansässiges Unternehmen, das sich auf innovative Beratung und Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit und der Einhaltung der GDPR-Vorschriften spezialisiert hat, und Serenys Assurances, ein in Grenoble ansässiger Versicherungsmakler, haben eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die ihren Kunden Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit und der Einhaltung von Vorschriften sowie zu Versicherungsleistungen in diesen spezifischen Bereichen verschafft. Die Unternehmen können ihren jeweiligen Kunden exklusiv im Rahmen dieser Partnerschaft gewährte Rabatte anbieten, um sie zu ermutigen, die mit der Nutzung digitaler Technologien verbundenen Risiken besser zu kontrollieren.