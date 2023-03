Cyber-attaques : bonnes pratiques et fondamentaux pour prévenir les risques et gérer la crise

mars 2023 par Seine-et-Yvelines Numérique

Pour Seine-et-Yvelines Numérique, opérateur de services

numériques pour les territoires et collectivités, cette nouvelle

attaque est l’occasion de rappeler quelques fondamentaux : aucune

collectivité ne sera oubliée ; le cybercriminel est feignant, il va

où c’est le plus simple, le moins protégé ; la détection au plus

tôt de la tentative de l’attaque est nécessaire pour réduire la

gravité de l’attaque et augmenter la résilience des services

informatiques de la collectivité.

Pour l’opérateur, les acteurs publics et collectivités doivent se

mobiliser davantage pour mieux intégrer ce « nouveau » risque, qui

impacte de plus en plus les citoyens.

_« Au-delà des investissements technologiques qui doivent être au bon

niveau, la clé de voute repose sur une organisation sécurité pour

prévenir les cyber-risques et aussi la mise en place de mesures

adaptées de protection avec en particulier une « tour de contrôle

sécurité » pour détecter au plus tôt les tentatives d’attaques et

réagir en conséquence. Comme le disait Albert Einstein ’Le monde ne

sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les

regardent sans rien faire’ », _souligne Eric Glace, Directeur

Cybersécurité de Seine-et-Yvelines Numérique.