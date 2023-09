Conscio Technologies déménage son siège social dans le Morbihan

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Conscio Technologies, éditeur et spécialiste en matière de sensibilisation cybersécurité installe son siège social à Plescop dans le Morbihan. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du lancement de sa nouvelle stratégie de croissance, plus de 40% à comparer de 2022, et du recrutement de plus de 15 nouveaux talents.

Conscio Technologies, est une entreprise française éditrice de logiciel, et notamment de la plateforme « Sensiwave ». Cette solution totalement conçue et développée par les équipes de Conscio Technologies permet de mettre en œuvre sa stratégie de sensibilisation en ligne... Depuis 15 ans, Conscio Technologies accompagne les RSSI, DSI et DPO dans le développement de la culture cybersécurité de leurs collaborateurs.

Leur contenus, co-conçus avec leurs clients, répondent aux besoins d’organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Dans ce contexte, une récente verticalisation de l’offre permet d’accéder à des contenus uniques de sensibilisation à la cybersécurité via une approche sectorielle au travers de contenus dédiés à ces différents secteurs comme : la santé, les collectivités territoriales, l’industrie ou encore le retail. À ce jour, Conscio technologies réunit 30 collaborateurs.

En s’implantant à Plescop, Conscio Technologies fait le choix de rejoindre un écosystème dynamique, qui réunit notamment de nombreux acteurs de la Tech française. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan d’investissement. Celui-là va permettre à la société de continuer à renforcer ses équipes et de poursuivre l’évolution de son offre, pour proposer à ses clients des solutions de sensibilisation « nouvelle génération », déjà utilisées par plus de 250 organisations.

Michel GERARD, fondateur de Conscio Technologies : « Nous sommes heureux d’investir nos nouveaux bureaux à Plescop. Ils bénéficient de l’ensemble des infrastructures dont nous avons besoin pour mener à bien notre croissance. Nous connaissons une nette amélioration de notre activité, poussée par le lancement d’offres sectorielles uniques sur le marché, notamment dans le secteur de la santé. Nous allons poursuivre nos investissements pour élever notre offre et y intégrer des technologies de rupture comme l’IA. Elle permettra d’aller encore plus loin dans la génération de contenus de sensibilisation à la cybersécurité qui répondent aux problématiques internes et spécifiques à chaque organisation. »