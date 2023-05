Comment sécuriser une application mobile, de son développement à son déploiement ?

mai 2023 par Lisa Bergamo, Vice President, Corporate Marketing chez Zimperium

Mais quels sont les vecteurs d’attaque des applications mobiles les plus courants et les capacités des attaquants, comment définir les priorités et les objectifs de sécurité des applications mobiles et quelles sont les bonnes pratiques pour protéger l’ensemble du cycle de vie des applications mobiles ?

Les principaux vecteurs d’attaque des applications mobiles et les capacités des attaquants

Les appareils rootés ou jailbreakés représentent un risque majeur pour la sécurité des utilisateurs d’applications mobiles, car ils permettent aux cybercriminels de contourner les mesures de sécurité mises en place par le fabricant de l’appareil. Les hackers peuvent ainsi accéder à des données sensibles ou manipuler ces types d’appareils sans être détectés.

Autre vecteur d’attaque courant, les attaques de réseau, de type "man-in-the-middle", qui permettent aux attaquants d’intercepter et de manipuler les données transmises entre l’application mobile et le serveur. Il en résulte souvent un vol de données, un accès non autorisé ou d’autres activités malveillantes.

Enfin, les applications malveillantes sont également une menace importante. Les attaquants peuvent créer de fausses applications qui semblent légitimes et inciter les utilisateurs à les télécharger. Ces applications contiennent un code malveillant qui permet aux hackers de voler des données sensibles (identifiants de connexion, informations bancaires ou personnelles), de suivre l’activité de l’utilisateur, et même de prendre le contrôle de l’appareil, sans éveiller les soupçons.

Face à tous ces risques, il est donc crucial de prioriser la sécurité des applications mobiles et de tout mettre en œuvre pour protéger l’application mobile à chaque étape de son cycle de développement.

Comment définir les priorités et les objectifs de sécurité des applications mobiles ?

Il faut commencer par comprendre les menaces et les risques potentiels susceptibles d’impacter l’application. Pour ce faire, il faut procéder à une évaluation approfondie des risques, identifier et hiérarchiser les actifs et les menaces, et mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates.

Évaluer et prioriser les risques

Une évaluation complète des risques implique d’identifier les éventuels risques et vulnérabilités de l’application mobile et de déterminer le niveau de risque et l’impact potentiel de chacun. Cela permet aux développeurs et aux professionnels de la sécurité de hiérarchiser leurs actions et d’allouer des ressources aux menaces les plus critiques.

Mettre en œuvre des contrôles ciblés

Une fois l’évaluation des risques effectuée et les menaces classées par ordre de priorité, il est conseillé de mettre en œuvre des contrôles ciblant spécifiquement les domaines à haut risque. Cette approche permet aux entreprises d’utiliser les ressources de manière plus efficace et d’assurer le meilleur ROI.

Intégrer la sécurité tout au long du cycle de vie

La compréhension globale du cycle de vie du développement des applications mobiles est également fondamentale. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre fonctionnalité et sécurité, et cela n’est envisageable qu’en intégrant la sécurité tout au long du processus, depuis la conception jusqu’aux tests et au déploiement.

Les bonnes pratiques pour sécuriser l’ensemble du cycle de développement des applications mobiles

La meilleure approche en matière de sécurité est d’être proactif.

1. Prendre en compte la sécurité dès le départ

Pour garantir la sécurité d’une application mobile, il est crucial de donner la priorité à la sécurité dès les prémices du développement. Il faut ainsi intégrer des règles de sécurité dans le code initial, procéder à des contrôles à chaque étape du développement et intégrer la sécurité dans les phases de test et de déploiement.

2. Utiliser la sécurité multi-couches

La mise en œuvre d’une sécurité multi-couches est une étape essentielle et permet de se protéger contre différents types de menaces. Le cryptage, par exemple, protège les données inactives et en transit. La mise en œuvre de contrôles d’accès, la restriction de l’accès aux informations sensibles et l’utilisation de solutions d’autoprotection des applications d’exécution (RASP) sont autant d’éléments essentiels pour détecter les attaques et y répondre.

3. Utiliser un cadre de sécurité global

Un cadre de sécurité global peut contribuer à garantir la protection de bout en bout d’une application mobile. Cela inclut à la fois des fonctions de sécurité dans l’application et des mesures de protection en amont, notamment des API sécurisées et le cryptage des données.

4. Mettre en œuvre des contrôles d’authentification et d’autorisation fiables

Les contrôles d’authentification et d’autorisation sont indispensables pour protéger les données des utilisateurs et empêcher les accès non autorisés. Une politique stricte en matière de mots de passe est donc indispensable de même que l’authentification à deux facteurs et les contrôles d’accès basés sur les rôles.

5. Mettre régulièrement à jour les applications et appliquer des correctifs

Des mises à jour et des correctifs réguliers peuvent également garantir la protection d’une application mobile dans la durée. Il s’agit de lutter contre les vulnérabilités connues, de mettre en œuvre de nouvelles fonctions de sécurité et de s’informer sur les nouvelles menaces.

6. Effectuer des évaluations de sécurité régulières

Ces évaluations permettent d’identifier les vulnérabilités et d’y remédier avant qu’elles ne soient exploitées par des hackers. Elles incluent notamment de tests manuels et automatisés, ainsi que des évaluations de sécurité effectuées par des fournisseurs reconnus.

La sécurité des applications mobiles est une préoccupation majeure tant pour les développeurs que pour les utilisateurs. Les appareils mobiles étant de plus en plus répandus, les risques associés aux attaques d’applications mobiles ne cessent d’augmenter. Pour diminuer ces risques, les entreprises doivent adopter une approche de la sécurité des applications mobiles fondée sur les risques, hiérarchiser les mesures de sécurité en fonction de l’impact potentiel d’une faille de sécurité et intégrer la sécurité à toutes les étapes du cycle de développement.