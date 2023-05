Comment prévenir une cyberattaque ?

mai 2023 par Arnaud De Backer Channel Sales Manager EMEA Chez Keeper Security

Les cyberattaques sont le plus souvent le fait de cybercriminels qui exploitent les vulnérabilités d’un système ou d’un ensemble de processus. Les informations volées lors d’une attaque peuvent également ouvrir la voie à d’autres types de cyberattaques telles que les escroqueries par ingénierie sociale. Pour les éviter, vous pouvez prendre de multiples mesures de protection :

• Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes : Des mots de passe forts et uniques peuvent protéger vos comptes contre les attaques de mots de passe courantes qui s’appuient sur des mots de passe faibles et réutilisés. Si vous avez du mal à créer des mots de passe pour vos comptes ou si vos mots de passe sont difficiles à retenir, cela vaut la peine d’investir dans un gestionnaire de mots de passe qui vous aide à créer, gérer et stocker tous vos mots de passe.

• Activez le MFA : Même si vous disposez d’un mot de passe fort, il est recommandé d’activer l’authentification multi-facteurs (MFA) pour renforcer la sécurité. Ainsi, même si quelqu’un parvenait à accéder à vos mots de passe, il devrait d’abord vérifier son identité avant de pouvoir se connecter.

• Sauvegardez vos données : La sauvegarde de vos données est de la plus haute importance. Si un cybercriminel chiffrait vos données, vous ne pourriez plus jamais y accéder si vous ne les sauvegardez pas. Dans le cas d’une attaque par ransomware, où un cybercriminel chiffre des données sensibles et demande une rançon pour les déchiffrer, vous n’auriez pas à payer la rançon parce que vous avez une sauvegarde de vos données.

• N’utilisez pas de Wi-Fi public : L’utilisation d’un réseau Wi-Fi public vous expose à des cyberattaques, notamment des attaques de type « Man-in-the-Middle » (MITM) et des logiciels malveillants. Il est préférable d’utiliser un réseau privé. Si vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser un réseau Wi-Fi public, assurez-vous d’au moins utiliser un VPN pour vous protéger et protéger vos données.

• Installez un logiciel anti-malware : Lorsqu’ils sont installés sur votre appareil, la plupart des logiciels antivirus et anti-programmes malveillants recherchent régulièrement les menaces. Plutôt que de remarquer les virus ou les logiciels malveillants avant qu’il ne soit trop tard, les logiciels anti-programmes malveillants suppriment les virus ou les logiciels malveillants qui tentent d’infecter votre appareil avant qu’ils n’y parviennent.

Le seul moyen d’atténuer les cyberattaques et les dommages qu’elles causent est de placer la cybersécurité au premier plan de tout ce que vous faites en ligne. Le respect des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, comme l’utilisation de mots de passe robustes, peut faire toute la différence en matière de protection des informations sensibles. Ces bonnes pratiques peuvent également minimiser l’impact d’une cyberattaque sur vous ou votre entreprise.