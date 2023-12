Colt dévoile les dix tendances et les perspectives du secteur des technologies pour les entreprises en 2024

décembre 2023 par COLT

Colt Technology Services dévoile les tendances et les perspectives majeures du secteur des technologies à destination des entreprises pour 2024. Ces prévisions s’appuient sur des études exclusives et des informations sectorielles. Elles démontrent que les applications pratiques de l’IA, de l’écologisation des réseaux et de l’Edge Computing seront au cœur des préoccupations des dirigeants d’entreprise au cours des 12 prochains mois.

Selon Mirko Voltolini, VP – Innovation, Colt Technology Services : "L’IA devrait déployer ses ailes en 2024 : créant une valeur plus importante dans l’ensemble de l’organisation ; pilotant l’Edge Computing et transformant les opérations commerciales. Nous nous attendons à ce que la souveraineté numérique fasse l’objet d’un débat plus large, car les organisations restent au fait des exigences réglementaires locales et recherchent des niveaux de sécurité plus élevés pour protéger leurs données contre les risques." Et de poursuivre : "2024 nous apportera de nouveaux services, de nouvelles plateformes et applications numériques passionnantes, soutenus par des technologies intelligentes et une infrastructure numérique flexible ; et nous verrons s’accélérer la marche vers une infrastructure de réseau durable et responsable".

1. L’IA au service de la création de valeur

Les entreprises exploreront l’IA plus largement pour la création de valeur au cours des 12 prochains mois, selon une étude Digital Infrastructure Report réalisée par Colt. Près d’une entreprise sur deux (46 %) prévoit d’utiliser l’IA pour améliorer l’expérience client ; le même pourcentage (46 %) pour la formation du personnel ; 45 % pour booster les ventes, et le même pourcentage pour la gestion des risques ; et 44 % pour le marketing, pour les opérations et pour stimuler leur infrastructure numérique. L’étude Global Digital Trust Insights de PWC a révélé que près de sept entreprises sur dix (69 %) prévoient d’utiliser l’IA pour la cyberdéfense. Colt prévoit que l’utilisation d’ensembles de données sensibles pour la formation des modèles d’IA favorisera l’adoption de déploiements d’IA dédiés aux entreprises privées.

2. Application-driven edge : la montée en puissance de l’entreprise intelligente, pilotée par les données

De grandes quantités de données sont déjà traitées en edge, avec des cas d’utilisation généralement dans les secteurs industriel, médical et commercial, car elles s’intègrent au cloud et réduisent la latence. En 2024, Colt prévoit une croissance du nombre d’applications edge. Cette croissance sera exponentielle, accélérée par l’adoption de l’IA en combinaison avec des technologies intelligentes telles que l’IoT et la réalité étendue immersive (XR).

3. Réseau en tant que service

Réseau en tant que service, infrastructure basée sur la consommation, connectivité à la demande, quelle que soit la nomenclature préférée ; la possibilité d’utiliser l’infrastructure numérique en fonction des besoins est la solution idéale pour 2024 et au-delà car elle permet de réaliser des économies, de réduire les émissions d’énergie et de répondre au besoin des entreprises de s’adapter. L’étude de Colt a révélé qu’une personne sur cinq (20 %) déclare qu’elle est absolument essentielle pour son entreprise, et près de 9 personnes sur 10 (89 %) parmi les répondants à l’enquête qui disposent d’une infrastructure numérique intelligente utilisent déjà - ou prévoient d’utiliser - la connectivité à la demande.

4. Croissance du SD WAN et du SASE

Le SD WAN et le SASE continueront à générer de la croissance jusqu’en 2024 et au-delà. Les sites connectés au SD WAN devraient atteindre environ 7,5 millions d’ici à la fin de 2028 (soit environ le double du nombre de sites en 2023), selon les prévisions Global SD WAN and SASE de Matt Small et Catherine Hammond d’Analysys Mason. Le même rapport prévoit que les SASE représenteront 17 % des dépenses combinées de SD WAN et de sécurité du cloud, générant 21 milliards de dollars US d’ici 2028 (contre 4,5 milliards de dollars US en 2023).

5. Réseau sans fil privé

Avec des entreprises visant à développer une intégration plus étroite entre leur pile IT et leur environnement de technologies opérationnelles (OT), Colt prévoit que les besoins de communication réseau indoor deviendront plus exigeants en termes de débit, de latence et de qualité de service au niveau des applications. L’adoption de l’IA et des technologies intelligentes telles que l’IoT et le XR immersif favorisera le déploiement de solutions de réseau sans fil privé 5G dans les installations commerciales et opérationnelles des entreprises.

6. Souveraineté de l’infrastructure

Compte tenu des défis géopolitiques actuels, des exigences strictes de conformité réglementaire des données, de l’augmentation des menaces et des besoins futurs liés aux grandes quantités de données privées sensibles, stimulées par l’IA, Colt anticipe l’émergence du besoin d’une capacité d’infrastructure souveraine. Cela s’appliquera à la fois aux données au repos et en mouvement, ce qui entraînera des exigences en matière d’infrastructure cloud et de souveraineté du réseau.

7. Sécurité - en particulier le Zéro Trust

Selon l’étude Digital Infrastructure Report de Colt, la sécurité reste la principale priorité pour plus d’un responsable informatique sur deux (53 %). L’étude de PWC révèle que le nombre d’entreprises victimes d’une violation de données leur coûtant plus d’un million de dollars a augmenté d’un tiers d’une année sur l’autre, passant de 27 % en 2022 à 36 % en 2023. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur surface d’attaque, elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers l’architecture Zéro trust et Colt s’attend à ce que cette tendance se poursuive au cours des 12 prochains mois.

8. Des réseaux plus écologiques

En 2024, les entreprises technologiques seront tenues responsables de leurs objectifs en matière d’ESG, notamment en raison des nouvelles règles du Parlement européen visant à réprimer « l’écoblanchiment ». Les émissions de carbone de l’industrie des TIC pourraient dépasser les émissions générées par l’industrie du voyage. Les opérateurs de télécommunications ont la responsabilité de construire des réseaux numériques de nouvelle génération puissants avec un impact minimal sur l’environnement. Ils devront réduire les émissions, utiliser des ressources énergétiques durables, des composants matériels remis à neuf et incorporer des processus de fin de vie qui promeuvent les principes de l’économie circulaire.

Colt s’attend à des consultations et des réformes réglementaires sur différents marchés pour stimuler l’économie circulaire en 2024 : la législation sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) a été adoptée en 2002 et sa dernière mise à jour majeure remonte à plus de 11 ans, en 2012. L’industrie technologique doit s’attaquer à ce problème au stade de l’achat, en fournissant davantage d’informations sur la réparabilité et la recyclabilité des équipements achetés.

9. Augmentation des fusions et acquisitions dans le secteur des télécommunications

Après le ralentissement de 2023, les fusions-acquisitions devraient reprendre en 2024, alimentées par la croissance rapide de l’IA, la poursuite de la migration vers le cloud et l’évolution des programmes de transformation numérique des organisations. Les entreprises technologiques doivent évoluer pour soutenir les diverses exigences des clients, et l’élargissement de leurs portefeuilles avec de nouvelles capacités les aidera à être compétitives et à se développer.

10. Le PDG en tant que chef de la culture d’entreprise

Alors que la technologie cherche de nouvelles façons de résoudre la pénurie de talents en 2024, la culture d’entreprise deviendra un facteur critique de succès et de différenciation. Le PDG doit s’investir dans la modélisation de la culture d’entreprise et les entreprises se tourneront vers le PDG en tant que responsable de cette culture.