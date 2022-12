Colt Technology Services reçoit le prix Frost & Sullivan 2022 Best Practices Company of the Year dans le secteur des services réseaux européens

décembre 2022 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce avoir reçu le prix Frost & Sullivan 2022 Best Practices Company of the Year dans le secteur des services réseau européens. Ce prix récompense les technologies de pointe que Colt propose, créant de nouveaux produits, solutions et services qui répondent aux besoins des clients et font progresser le marché dans son ensemble.

"Nous sommes heureux de décerner à Colt Technology Services le prix de l’entreprise de l’année pour les meilleures pratiques dans le secteur des services réseau en Europe ", explique Lynda Stadtmueller, SVP Research chez Frost & Sullivan. "Colt a constamment développé sa stratégie de croissance en se basant sur une compréhension visionnaire de l’avenir et en abordant efficacement les nouveaux défis et opportunités. Les impératifs stratégiques qui imposent de grands changements, tels que les technologies disruptives, la compression de la chaîne de valeur, la convergence des industries et les nouveaux modèles économiques font de la reconnaissance de Colt un accomplissement encore plus grand."

Frost & Sullivan applique un processus analytique rigoureux pour évaluer les multiples nominés, impliquant une évaluation détaillée des critères de meilleures pratiques à travers deux dimensions : l’innovation visionnaire ainsi que la performance et l’impact sur le client. Le cabinet d’analystes a constaté que Colt excellait dans de nombreux critères dans le domaine des services réseau et a souligné cinq domaines de performances exceptionnelles dans le rapport de récompense :

• Infrastructure réseau haute performance de nouvelle génération ;

• Services innovants pour répondre aux besoins spécifiques du marché ;

• Portail client intégré et doté d’une intelligence artificielle ;

• Niveaux exceptionnels de satisfaction client ;

• Leadership ESG.

Le réseau de Colt, dynamique et intelligent, utilise une automatisation avancée pour fournir une véritable bande passante à la demande afin de prendre en charge les environnements cloud flexibles des entreprises. La plateforme On Demand, qui fonctionne sur le réseau, permet aux entreprises de commander, de configurer et de faire évoluer la capacité du réseau à la demande, ce qui correspond parfaitement aux besoins en capacité de traitement et de stockage du cloud.

Colt dispose d’une infrastructure de nouvelle génération et atteint une flexibilité et des performances de classe mondiale grâce à son réseau, dont il est entièrement propriétaire. Ce réseau est doté du protocole OTN (Optical Transport Networking) et d’une connectivité optique prenant en charge des vitesses Ethernet allant jusqu’à 400G.

Mettant en avant le service de surveillance des données du marché récemment lancé et la preuve de concept de données multicast dans le cloud, le rapport identifie une volonté de développer des services innovants qui répondent aux besoins de marchés spécifiques et l’utilisation de l’automatisation et de l’IA est créditée de l’amélioration de l’expérience client de Colt. L’impact impressionnant de Colt Online - le portail de libre-service pour les clients de Colt - et des outils de suivi des clients et de l’intelligence, fortement intégrés aux technologies avancées, a permis à l’entreprise d’obtenir des scores de recommandation nets records et leaders dans le secteur.

Frost & Sullivan reconnaît que l’ESG est intégré dans chaque département et processus de Colt et affirme que, ce faisant, l’entreprise est à la pointe des pratiques sociales et environnementales responsables dans le secteur des télécommunications. Colt prend très au sérieux sa responsabilité en tant qu’entreprise citoyenne, mène des initiatives ESG et établit des critères de référence pour l’ensemble du secteur.

Le prix de l’entreprise de l’année de Frost & Sullivan en tant que plus haute distinction, récompense l’acteur du marché qui fait preuve d’une innovation visionnaire, de performances de pointe et d’un service client inégalé. Les prix des meilleures pratiques récompensent les entreprises de divers marchés régionaux et mondiaux qui ont fait preuve d’une réussite exceptionnelle et de performances supérieures en matière de leadership, d’innovation technologique, de service à la clientèle et de développement stratégique de produits. Les analystes du secteur comparent les acteurs du marché et mesurent les performances au moyen d’entretiens approfondis, d’analyses et de recherches secondaires approfondies afin d’identifier les meilleures pratiques du secteur.