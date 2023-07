Cohesity étend ses partenariats avec Cisco et HPE

juillet 2023 par Marc Jacob

Cohesity annonce que Cisco et Hewlett Packard Enterprise (HPE) vont distribuer Cohesity Cloud Services (CCS) afin d’apporter une sécurisation et une gestion des données aux entreprises évoluant dans des environnements de stockage hybrides et multiclouds.

Les partenariats stratégiques avec Cisco et HPE ont déjà permis à plus de 1000 clients à travers le monde de bénéficier des avantages de la plateforme Cohesity Data Cloud. Depuis 2017, les deux entreprises ont décidé de collaborer avec Cohesity pour fournir des solutions intégrées de protection des données sur les serveurs Cisco UCS, HPE ProLiant et HPE Apollo, simplifiant considérablement la gestion des données, renforçant la cyber-résilience et aidant les organisations à rétablir rapidement leurs opérations en cas de problème ou de cyberattaque.

Aujourd’hui, Cohesity et Cisco comptent plus de 460 clients communs, parmi lesquels le groupe Master et le Pearl River Community College, qui ont récemment déployé la solution de coffre-fort cyber FortKnox de Cohesity. Quant à HPE et Cohesity, les deux entreprises ont conjointement aidé plus de 600 clients, dont Citizen Potawatomi Nation et Proliance Surgeons, à faire la transition vers une plateforme moderne, pour simplifier la sécurité et la gestion des données, et ainsi améliorer leur cyber-résilience.

Chaque jour, les entreprises sont menacées par les cybercriminels et les acteurs étatiques alors qu’elles luttent déjà face à la complexité qu’implique la gestion des données dans des environnements hybrides, sur site et multicloud. Des recherches[1] indiquent d’ailleurs qu’aujourd’hui, 89% des données mondiales sont stockées dans des solutions hybrides ou cloud, induisant un risque accru de compromission et une complexité opérationnelle pour les entreprises.

Cohesity Cloud Services est un portefeuille complet de solutions pour la sécurité et la gestion des données, dans lequel les composants cloud sont entièrement gérés par Cohesity et hébergés sur Amazon Web Services et Microsoft Azure. Cette approche SaaS simplifie la gestion de flux multiples de données. Elle offre un panel large de services sur une seule et même plateforme, incluant la sauvegarde et la restauration, la mise en coffre-fort et l’isolation des données, la reprise automatisée après sinistre, ainsi que la défense contre les menaces as-a-service. Cette simplification permet aux équipes informatiques de concentrer leurs efforts sur des exigences plus critiques que la gestion de l’infrastructure sur site, ce qui contribue à accroître leur productivité, ainsi que l’agilité globale de l’entreprise.

Cohesity Cloud Services - Accélération de la croissance, de l’innovation et de la reconnaissance du secteur

Les DSI et les RSSI sont contraints de contrôler les coûts et de renforcer la cyber-résilience de leur entreprise tout en faisant face aux menaces croissantes de cyberattaques et en répondant à des exigences strictes en matière de conformité. C’est pourquoi ils recherchent des solutions pouvant les aider à passer de modèles traditionnels à des modèles modernes, hybrides et multiclouds, tout en améliorant leur posture de sécurité et leur capacité à récupérer rapidement après une attaque.

La société a maintenu son rythme d’innovation avec le lancement de FortKnox, la solution SaaS de coffre-fort des données, et de DataHawk, un nouveau service de protection, détection et récupération après une attaque par ransomware. Plus récemment, Cohesity a rendu disponible l’ensemble de ses services cloud à de nouvelles régions du monde, dont Singapour et l’Asie du Sud-Est, le Japon et le Moyen-Orient.

Cohesity Cloud Services est disponible dès aujourd’hui auprès de Cohesity, de HPE et des revendeurs HPE. Il sera disponible auprès de Cisco et de ses partenaires de distribution courant 2023.