Cohesity annonce l’intégration de Cohesity DataProtect et Microsoft 365 Backup Storage

novembre 2023 par Marc Jacob

Depuis plusieurs années, Cohesity et Microsoft proposent des solutions de sauvegarde et de récupération rapides. Ces solutions incluent par ailleurs les récentes intégrations Cohesity en matière d’intelligence artificielle et de sécurité cloud dans les environnements Microsoft, de Microsoft Azure à Microsoft 365.

Avec cette collaboration élargie, Cohesity et Microsoft sont en mesure de proposer des performances accrues pour la sauvegarde et la restauration des données dans les environnements Microsoft 365 via l’intégration des API natives de Microsoft 365 Backup Storage combinée à Cohesity DataProtect, une solution de sauvegarde et de restauration sécurisée et performante qui protège les données contre la menace cyber. Cohesity DataProtect offre une protection complète, basée sur des règles d’administration strictes des données cloud-natives, SaaS et traditionnelles. En sécurisant les charges de travail Microsoft 365 avec DataProtect, les entreprises du monde entier font confiance à Cohesity pour protéger leurs données.

L’intégration entre Microsoft 365 Backup Storage et Cohesity DataProtect offre aux clients Microsoft les bénéfices suivants :

• Protection et gestion continues et rapides des données : Grâce à cette intégration, les clients peuvent simplifier la protection, la récupération et le stockage des données dans les environnements sur site et cloud en connectant, sans interruption, leur infrastructure Cohesity à Microsoft 365 Backup Storage. Elle garantit l’accessibilité, la protection et la récupération aisée de leurs données pour les aider à atteindre des objectifs stricts en matière de délai de récupération (RTO) et de point de récupération (RPO).

• Conformité et gouvernance : En combinant les fortes capacités de sauvegarde et de récupération des données de Cohesity à celles de conformité de Microsoft 365 Backup Storage, les organisations peuvent respecter les réglementations en matière de gouvernance des données. Un point essentiel pour les secteurs d’activité soumis à des exigences réglementaires strictes.

• Interface unique : Cohesity prend en charge la sauvegarde et la restauration des charges de travail sur site, cloud-natives et SaaS. Leur gestion via un tableau de bord unique facilite la protection des données d’entreprise de façon évolutive, quel que soit l’endroit où elles sont stockées.

• Des fonctionnalités de sécurité des données basées sur l’IA : Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un accès anticipé à l’intégration entre Cohesity Turing — un set complet d’outils et de technologies d’intelligence artificielle (IA) conçu pour tirer plus de valeur de leurs données — et Azure OpenAI Service. Cette intégration permet aux organisations d’utiliser l’IA générative pour fournir des informations approfondies et une puissance significative à leurs stratégies de sécurité et de protection des données.