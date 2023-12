Cloudflare publie les principales tendances Internet de l’année 2023

décembre 2023 par Cloudflare

Cloudflare, Inc. publie son quatrième bilan annuel Year in Review, qui détaille les tendances mondiales en termes de sécurité et de statistiques concernant Internet, en plus de proposer une analyse approfondie des services Internet les plus populaires en 2023.

Internet constitue l’un des aspects les plus omniprésents de la vie moderne (et même potentiellement le plus présent). Le bilan Year in Review de Cloudflare a révélé une augmentation de 25 % du trafic mondial sur la seule année 2023, sans signes de ralentissement particulier. Cette croissance souligne la dépendance aux services Internet pour faciliter et soutenir les tâches et les systèmes vitaux, comme la prise en charge des économies numériques à l’échelle mondiale, le bon fonctionnement des réseaux de soins de santé, l’entretien de la continuité de l’activité des entreprises et la connexion des utilisateurs à leurs communautés.

Vous trouverez ci-dessous une liste des points les plus saillants de l’année 2023 :

• Service Internet le plus populaire : Google occupe la première place pour la deuxième année consécutive, suivi par Facebook (n° 2), Apple (n° 3) et TikTok (n° 4).

• Plateforme de réseaux sociaux la plus populaire : Facebook arrive en tête, en l’emportant sur la première plateforme de l’année 2022, TikTok (n° 2), suivie par Instagram (n° 3) et Twitter/X (n° 4).

• Service d’IA générative le plus populaire : Open AI décroche la première place dans cette catégorie émergente, suivi par Character AI (n° 2), Quillbot (n° 3) et Hugging Face (n° 4).

• Secteur le plus visé : à l’échelle mondiale, les acteurs malveillants ont principalement lancé leurs attaques sur des entreprises du secteur financier.

• Cybermenaces les plus courantes : les liens trompeurs véhiculés par le biais d’e-mails malveillants et les tentatives d’extorsion effectuées via le même canal constituaient les deux principaux types d’attaques.

• Défaillances d’Internet observées : nous avons constaté plus de 180 défaillances d’Internet à travers le monde en 2023 (par rapport aux plus de 150 observées en 2022). Ces défaillances sont principalement dues à des coupures régionales et nationales de la connectivité Internet décidées par des gouvernements.

« Nous dépendons tous d’Internet. Le réseau mondial de Cloudflare (l’un des plus vastes du monde) a donc évolué pour devenir l’un des piliers de l’infrastructure essentielle sur laquelle s’appuie l’univers numérique. Notre rôle unique sur Internet nous permet d’observer en temps réel les fluctuations de la popularité des services en ligne et les tendances en matière de technologies émergentes, comme l’explosion de l’IA et l’utilisation croissante de Starlink au niveau mondial. Il va de notre responsabilité de nous montrer transparents et de partager les données et les perspectives de nos rapports, comme le bilan Year in Review, afin de contribuer à faire du monde en ligne un espace plus informé, résilient et sécurisé. »

–

Matthew Prince,

CEO et co-fondateur • Cloudflare

Ces données sont issues de Cloudflare Radar, un outil gratuit permettant à chacun de constater les tendances mondiales et de consulter des statistiques sur l’utilisation d’Internet dans son ensemble. Le service Radar est soutenu par des données provenant du réseau mondial de Cloudflare (l’un des plus vastes du monde, avec plus de 310 villes couvertes dans plus de 120 pays), ainsi que des données agrégées et anonymisées issues du résolveur DNS public 1.1.1.1, une solution Cloudflare largement utilisée comme moyen rapide et privé de naviguer sur Internet.